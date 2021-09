Primo giorno di Scuola: gli outfit migliori

Mancano pochi giorni al primo giorno di scuola e ancora non sapete come vestirvi e quale sia la cosa migliore da indossare? Di certo “l’abito non fa il monaco”, come dice il famoso proverbio, ma la presentazione iniziale è qualcosa che non può essere assolutamente trascurata e il primo impatto può pregiudicare il rapporto professore-alunno. Il primo giorno di scuola va curato tutto nei minimi dettagli, dal materiale scolastico all’outfit che bisogna indossare. Presentarsi il primo giorno con un look molto provocante può dar segno di sfida, quindi ora daremo qualche dritta che sicuramente vi potrà aiutare ad essere impeccabili per l’inizio dell’anno scolastico.

Non perderti:

7 infallibili outfit femminili per il primo giorno di scuola

La scelta dell’abito non è mai facile, in qualsiasi occasione, ma quello del primo giorno di scuola mette ancora più ansia, specialmente se si è la prima volta che si entra in un ambiente nuovo e s’inizia un nuovo ciclo di studio. Allora quali sono i modi più adatti per vestirsi? Le ragazze sono più complicate o anche i ragazzi si pongono questo tipo di problema? Affrontiamo tutto insieme con degli esempi di outfit femminili da poter indossare senza sbagliare e cadere in errore:

Jeans o Leggins: meglio jeans a vita alta e non strappati, mentre per quanto riguarda i leggings utilizzateli con una maglia lunga. T-shirt o camicia: due capi indispensabili, che potrete abbinare in qualsiasi modo. Felpe e Maglioni: i maglioncini e i cardigan sono il massimo, comodi, semplici e sobri al tempo stesso. Scarpe: assolutamente vietate le scarpe con il tacco! Alla moda si, ma ti ricordo che stiamo andando a scuola e bisogna pur sempre mantenere un look adatto al luogo. Solo scarpe chiuse e basse: sì a Hogan e Converse. Se si vuole puntare alla comodità non c’è nulla di meglio di abbinamento così: Felpa, jeans modello basic e converse. Se alla comodità si volesse aggiungere un pizzico di moda e diventare cosi subito fashion allora questo outfit è quello più adatto a te: T-shirt, pantalone color nero, orologio, scarpe tipo-modello Dr.Martens e zainetto. Ancora per i primi giorni possono essere concessi i sandali con un bel vestito lungo che unisca comodità, moda e sobrietà.

Primo giorno di scuola: 6 outfit per i ragazzi

Date le giuste indicazioni alle ragazze ora passiamo ai ragazzi che di certo non sono meno complicati di quanto loro stessi possano pensare:

Camicia e pantalone stretto con un mocassino è il look giusto per essere elegante. T-shirt e jeans di certo è l’emblema della comodità! Se il meteo ancora lo permette un outfit perfetto è sicuramente il connubio perfetto fra casual e l’elegante: T-shirt tinta unita, con scollo a V, camicia a manica lunga da arrotolare e lasciare aperta, jeans skinny scuri e sneakers basse da uomo. Se si volesse puntare ad un outfit sportivo allora non c’è niente di meglio che una felpa con stampa senza cerniera con il cappuccio, jeans skinny e sneakers alte da uomo. Per un Look hipster: in questo caso devi optare per un look vintage, degli anni ’50. Non possono mancare nel tuo guardaroba allora occhiali tondi, pantaloni stretti arrotolati alla caviglia, come si portano ora e mocassini con una fantastica camicia. Per un outfit molto più stravagante allora un Look punk rock è adatto: jeans skinny neri, t-shirt, chiodo in pelle anni ’80 o gilet di jeans sfrangiato, anfibi o sneakers, qualche collana a tuo piacimento sempre lunga che vada a cadere sulla t-shirt e qualche braccialetto cosi sembrerai una vera rockstar, senza mai esagerare, bisogna sempre essere se stessi senza strafare o risultare troppo appariscente!

Primo giorno di Scuola, i capi da evitare

Illustrati gli outfit più adatti per affrontare al meglio il primo giorno di scuola, ora cerchiamo di capire cosa è meglio lasciare nell’armadio che potrebbe compromettere la presentazione iniziale.

No al look da spiaggia. È vero che a settembre farà probabilmente caldo, ma il tempo per andare al mare è terminato. Evita le canotte, pantaloncini corti e bermuda, vestitini corti e scarpe aperte e no categorico alle ciabatte o infradito!

No a scollature e abiti troppo corti. Per le ragazze è severamente vietato usare scollature vertiginose o abiti, gonne e top troppo succinti e corti. I ragazzi, invece, non dovrebbero mettersi jeans che calino che mettono in bella vista le mutande o tenere cappellini in testa una volta entrati in classe.

No al trucco pesante o alla barba lunga e disordinata. Il trucco aiuta molte ragazze a sentirsi più carine e a loro agio, quindi non c’è problema a presentarsi a scuola truccate, ma sempre in modo molto sobrio, no al rossetto troppo rosso o troppo accesso, si è sempre a scuola non in discoteca o in giro con le amiche e il trucco pesante potrebbe infastidire qualche prof “vecchia scuola” a cui a queste cose ci tiene. Per quanto riguarda i nostri cari “boys” invece, la moda della barba lunga spopola da qualche anno, ma è sempre meglio curarla ne disordinata e ne troppo lunga, per Babbo Natale c’è ancora tempo!!

Per altro non resta che augurare un buon inizio, un buon rientro e una buona continuazione e ricordati… bisogna sempre prendersi la responsabilità di quello che facciamo vedere e di come il nostro corpo può apparire agli occhi degli altri!

Leggi anche:

Primo giorno di scuola: dritte e consigli

Non perderti i nostri consigli sul primo giorno di scuola: