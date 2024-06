Inizio anno scolastico 2024/25: le date regione per regione

Inizio anno scolastico 2024/25

La scuola è finita relativamente da poco (qualcuno è ancora impegnato per via degli esami di maturità) e già pensiamo a settembre? Ebbene sì, perché l’inizio dell’anno scolastico 2024/25 non è poi così lontano come sembra. E mentre siete intenti a oziare sotto l’ombrellone, a fare le ore piccole tra un locale e l’altro, e a dormire fino a tardi, vi diamo tutte le date nelle quali si dovrà tornare sui banchi, regione per regione. Da Nord a Sud, isole comprese.

Valle d’Aosta: 11 settembre 2024

Piemonte: 11 settembre 2024

Liguria: 16 settembre 2024

Lombardia: 12 settembre 2024 (5 settembre le scuole dell’infanzia)

Trento: 9 settembre 2024

Bolzano: 5 settembre 2024

Veneto: 11 settembre 2024

Friuli Venezia Giulia: 11 settembre 2024

Emilia-Romagna: 16 settembre

Toscana: 16 settembre

Umbria: 11 settembre 2024

Marche: 11 settembre 2024

Lazio: 16 settembre

Abruzzo: 16 settembre

Molise: 12 settembre 2024

Campania: 12 settembre 2024

Puglia: 16 settembre

Basilicata: 16 settembre

Calabria: 16 settembre

Sicilia: 12 settembre 2024

Sardegna: 12 settembre 2024

Anno scolastico 2024/25: ponti e vacanze

Di seguito, invece, oltre la data di fine anno scolastico, trovate anche i principali ponti e vacanze per la maggior parte delle regioni. Per quanto riguarda la Puglia, le lezioni termineranno il 7 giugno 2025. In Basilicata, invece, il 10.

Valle d’Aosta

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Fiera di Sant’Orso: 30 e 31 gennaio 2025

Vacanze d’Inverno: dal 3 al 5 marzo 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 21 aprile 2025

Ponte 25 aprile: 26 aprile 2025

Ponte 1° maggio: 2 e 3 maggio 2025

Fine lezioni: 10 giugno 2025

Piemonte

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze di Carnevale: dall’1 al 4 marzo 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Ponte 1° maggio: 2 e 3 maggio 2025

Fine lezioni: 7 giugno 2025

Liguria

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 21 aprile 2025

Ponte 1° maggio: 2 e 3 maggio 2025

Fine lezioni: 10 giugno 2025

Lombardia

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Vacanze di Carnevale: 3 e 4 marzo 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Fine lezioni: 7 giugno 2025

Trento

Ponte Ognissanti: dal 31 ottobre al 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze di Carnevale: dal 3 al 5 marzo 2025

Vacanze Pasqua e Ponte 25 aprile: dal 18 al 26 aprile 2025

Ponte 1° maggio: 2 e 3 maggio 2025

Fine lezioni: 12 giugno 2025

Bolzano

Ponte Ognissanti: dal 26 ottobre al 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 24 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze Inverno: dall’1 all’8 marzo 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Ponte 25 aprile: 26 aprile 2025

Ponte 1° maggio: 2 e 3 maggio 2025

Pentecoste: 9 giugno 2024

Fine lezioni: 13 giugno 2025

Veneto

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze Carnevale: dal 3 al 5 marzo 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 21 aprile 2025

Ponte 25 aprile: 26 aprile 2025

Ponte 1° maggio: 2 e 3 maggio 2025

Fine lezioni: 7 giugno 2025

Friuli Venezia Giulia

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze di Carnevale: dal 3 al 5 marzo 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Ponte 25 aprile: 26 aprile 2025

Fine lezioni: 7 giugno 2025

Emilia-Romagna

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 24 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Fine lezioni: 6 giugno 2025

Toscana

Vacanze Natale: dal 24 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Fine lezioni: 10 giugno 2025

Umbria

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze Pasqua : dal 17 al 22 aprile 2025

Ponte 25 aprile: 26 aprile 2025

Fine lezioni: 7 giugno 2025

Marche

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Ponte 1° maggio: 2 e 3 maggio 2025

Fine lezioni: 7 giugno 2025

Lazio

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Fine lezioni: 7 giugno 2025

Abruzzo

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Ponte 25 aprile: 26 aprile 2025

Fine lezioni: 7 giugno 2025

Molise

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Ponte Immacolata: 7 dicembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Ponte 25 aprile: 26 aprile 2025

Ponte 1° maggio: 2 e 3 maggio 2025

Fine lezioni: 7 giugno 2025

Campania

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze di Carnevale: 3 e 4 marzo 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Ponte 25 aprile: 26 aprile 2025

Ponte 1° maggio: 2 e 3 maggio 2025

Fine lezioni: 7 giugno 2025

Calabria

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Ponte 25 aprile: 26 aprile 2025

Ponte 1° maggio: 2 e 3 maggio 2025

Fine lezioni: 7 giugno 2025

Sicilia

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 7 gennaio 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Fine lezioni: 7 giugno 2025

Sardegna

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze di Carnevale: 3 e 4 marzo 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Sa Die de sa Sardigna: 28 aprile 2025

Fine lezioni: 7 giugno 2025

Foto di Max Fischer via Pexels