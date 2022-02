Le prove Invalsi 2022 si stanno avvicinando: i primi ad iniziare saranno i ragazzi delle superiori (dal 1 al 31 marzo), seguiranno le medie (dal primo al 30 aprile). Per la scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolte dalle studentesse e dagli studenti in formato elettronico (cosiddette prove CBT): non saranno quindi in presenza ma completamente online. L’istituto Invalsi ha pubblicato una serie di materiali utili a docenti e alunni tra cui gli esempi delle prove che gli studenti affronteranno che possono essere consultati direttamente dal sito ufficiale. Questa scelta è dettata dall’esigenza di essere sempre aggiornati e pronti per sostenere le prove nelle varie classi. Una volta superato, i ragazzi riceveranno da parte della propria scuola la Certificazione delle competenze, un documento che attribuisce a ciascun ragazzo un determinato livello di competenze in Italiano, in Matematica e in Inglese. Per ottenere un punteggio massimo, non esiste una preparazione specifica ma bisogna allenarsi sulle prove già esistenti che rappresentano l’unico vero strumento per puntare al top.

Prove Invalsi 2022: tutte le informazioni

Le prove si articolano in Italiano, Matematica e Inglese. La prima dura 90 minuti, durante i quali i ragazzi rispondono a diverse domande sulla base di un testo che gli viene fornito dalla commissione, si verifica, poi, l’acquisizione di competenze lessicali e grammaticali. La prova è divisa in: comprensione della lettura, lessico e riflessione sulla lingua. Per capire meglio cosa ci attende, l’INVALSI mette a disposizione tre simulazioni che ci permettono di familiarizzare con ciò che ci attende. La Prova di Matematica prevede diverse domande su spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni, proporzionalità. Dovrai sostanzialmente risolvere problemi, argomentare e dimostrare le tue conoscenze in ambito matematico. Anche in questo caso sono presenti delle simulazioni sul sito ufficiale. Infine nella prova di Inglese ci sono domande di livello A1 e A2, per verificare una conoscenza anche minima della materia.

Le tipologie di domande sono:

Multiple Matching (esempi di metodo per il livello A2: reading; listening + file mp3)

Short Answer Questions

True/False/Not Given (previste solo per il reading e non per il listening)

Multiple Choice Questions

Sia per il listening sia per il reading sono presenti le simulazioni sul sito INVALSI. Ora hai davvero tutte le informazioni che ti servono per sostenere al meglio queste prove: non ti resta che metterti sotto a studiare. Te lo abbiamo già detto che gli INVALSI stanno arrivando?