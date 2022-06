Il riassunto della novella “Nedda” di Giovanni Verga, oggetto di una delle tracce della Prima Prova della Maturità 2022.

RIASSUNTO NEDDA- Il riassunto di Rosso Malpelo, il riassunto dei Malavoglia, il riassunto de La roba… come poteva mancare il riassunto breve di Nedda nella nostra library per aiutarti a fare i compiti? Se non hai ancora letto la novella "Nedda" di Verga qui potrai trovare una breve introduzione e poi la trama e l'analisi. Prima di tutto, devi sapere che la novella Nedda, pubblicata nel 1874, segna, per Verga e per la narrativa italiana, un'autentica rivoluzione letteraria, in un primo momento passata inosservata. Come scrisse il critico Luigi Russo, “con Nedda cambia la visione della vita, cambia anche il contenuto della nuova arte: non più duelli, non più amori raffinati di artisti e ballerine, ma passioni semplici, tragedie silenziose e modeste di povere contadine […]”. Questa è la storia, infatti, di una ragazza timida e povera e del suo destino crudele al quale lei non può sottrarsi.

NEDDA RIASSUNTO BREVE: LA TRAMA L'attenzione del lettore si concentra soprattutto sulla figura di Nedda la varannisa (così chiamata perché viene dal borgo di Viagrande), la prima di una lunga galleria di umili protagonisti che Verga descrive come costretti alla miseria e a una vita di stenti. Non c'è amore che salvi o speranza che permetta di essere ottimisti. Nedda è la storia di un'umile raccoglitrice di olive che si svolge nelle campagne siciliane dopo l'Unità d'Italia. La sua figura e la sua storia diventano la personificazione del pessimismo verghiano.

Verga narra come un giorno, davanti al caminetto con il fuoco acceso, si ricordò di una fiamma vista ardere un giorno nel camino della fattoria del Pino alle pendici dell'Etna. Intorno a quella fiamma, si stanno asciugando una ventina di ragazze, raccoglitrici di olive, fradice di pioggia. Una sola tra loro resta in disparte, Nedda, diminutivo di Bastianezza. Alle domande delle compagne, la fanciulla povera e timida, narra della sua miseria e della madre gravemente malata. Alla fine della settimana, con i pochi soldi della paga, Nedda parte per ritornare a casa.

Nel tragitto incontra Janu, un giovane del suo paese che è stato a lavorare a Catania. Giunta a casa, trova la madre quasi agonizzante e poi la donna muore. Dopo averla seppellita, Nedda accetta una nuova occupazione ad Aci Catena.

Il lavoro è ora più redditizio e consente alla ragazza maggiore serenità; Janu dopo pochi incontri, le chiede di sposarlo. Fra i due nasce un rapporto passionale e gioioso, ma che non porta alla felicità. Nedda infatti mostra presto i segni infamanti di una gravidanza prematrimoniale; come se non bastasse, Janu si ammala di malaria e tuttavia, per affrettare le nozze, non rinuncia a lavorare. Cade però da un ulivo e muore tra le braccia di Nedda.

La fanciulla rimane sola: abbandonata, disprezzata, sfruttata; presto le muore anche la figlioletta che ha avuto da Janu e in cui Nedda aveva riposto tutte le speranze per raggiungere una felicità che, ovviamente, non arriva.

NEDDA RIASSUNTO E ANALISI Nedda segna l’inizio del secondo periodo dell’attività verghiana: l'autore tratta temi noti ma li ambienta in un ambito contadino e rurale; i personaggi sono gli umili, gli ultimi, che tentano di trovare un modo di vivere migliore, ma invano. Da questo momento in poi l’autore ritorna all’ambiente siciliano e alla descrizione nuda e cruda delle miserie umane: la strada verso Vita dei campi e I Malavoglia è ormai tracciata. Nedda è un personaggio di passaggio verso le opere veriste del narratore siciliano; ma già nella drammatica conclusione di questa storia si può forse intravedere, attraverso la voce di Nedda stessa, qualcuno dei futuri protagonisti di “Vita dei campi”.

