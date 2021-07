Vaccino obbligatorio per il rientro a scuola? Aggiornamenti al 20 luglio

La variante Delta del Covid-19 sta facendo preoccupare tutti, così si pensa al vaccino “obbligatorio” per il rientro a scuola il prossimo settembre: “Nel giorno in cui l’Italia supera la soglia del 50% dei vaccinati over 12 con entrambe le dosi, l’obbligo del vaccino anti-Covid, in particolare per il personale scolastico, torna a dividere le forze politiche nel Governo: il Pd ne chiede l’applicazione per i prof ma dalla Lega arriva un secco ‘no'”, riporta Ansa. Questa settimana nel Consiglio dei ministri il ministro della Pubblica Istruzione Patrizio Bianchi prenderà la decisione dell’obbligo vaccinale o meno per gli insegnanti.

Il dibattito tra le forze politiche

“Le vaccinazioni sono una priorità assoluta, invitiamo il governo a prendere iniziative stringenti”, chiede il leader dem, Enrico Letta; “Parlare di obbligo per studenti di 13 o 14 anni o per gli insegnanti non fa parte del mio modo di pensare un paese libero”, risponde Matteo Salvini. Anche il segretario di Italia Viva, Matteo Renzi, aggiunge: “Dire che non bisogna vaccinarsi sotto i 40 anni è una follia”. A scuola solo con il green pass? Staremo a vedere.

