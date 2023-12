Università di Bologna: ecco il Piano Energetico per la sostenibilità dell’ateneo

L’Università di Bologna ha presentato il suo primo Piano Energetico mirato a migliorare l’efficienza energetica, a ridurre le emissioni di gas serra e ad abbattere i costi delle sue strutture. L’investimento previsto ammonta a 60 milioni di euro entro il 2030.

Il piano prevede una serie di azioni studiate per aumentare l’efficienza nell’uso e nella gestione dell’energia all’interno delle strutture dell’Università. Secondo le stime, con l’attuazione integrale del Piano Energetico, l’ateneo emiliano potrà contare su una stabilizzazione dei consumi elettrici e su una riduzione di più del 50% delle emissioni di gas serra nell’atmosfera.

Le azioni principali del Piano Energetico

Autoproduzione di energia elettrica : saranno installati impianti fotovoltaici di ultima generazione che, una volta avviati, dovrebbero coprire fino al 17% del fabbisogno di energia elettrica di tutta l’università.

: saranno installati impianti fotovoltaici di ultima generazione che, una volta avviati, dovrebbero coprire fino al 17% del fabbisogno di energia elettrica di tutta l’università. Sostituzione delle luci tradizionali con LED : tutte le luci tradizionali attualmente presenti nelle aree interne ed esterne dell’ateneo saranno sostituite da apparecchi LED per migliorare l’efficienza energetica.

: tutte le luci tradizionali attualmente presenti nelle aree interne ed esterne dell’ateneo saranno sostituite da apparecchi LED per migliorare l’efficienza energetica. Eliminazione delle centrali a gasolio e olio combustibile : saranno eliminate tutte le centrali a gasolio e a olio combustibile presenti nelle strutture dell’Università.

: saranno eliminate tutte le centrali a gasolio e a olio combustibile presenti nelle strutture dell’Università. Isolamento termico degli edifici: in tutte le strutture universitarie sarà implementano l’isolamento termico attraverso l’uso di cappotti e coperture interne al fine di ridurre la dispersione di calore.

degli edifici: in tutte le strutture universitarie sarà implementano l’isolamento termico attraverso l’uso di cappotti e coperture interne al fine di ridurre la dispersione di calore. Maggiore utilizzo delle fonti di energia rinnovabile : tutte le caldaie a gas saranno sostituite per favorire un maggiore ricorso a fonti di energia rinnovabile.

: tutte le caldaie a gas saranno sostituite per favorire un maggiore ricorso a fonti di energia rinnovabile. Coinvolgimento della comunità accademica : tutta la comunità accademica, soprattutto i docenti e gli studenti, saranno coinvolti attivamente nel piano per raggiungere gli obiettivi previsti anche attraverso l’informazione e la messa in pratica di comportamenti adeguati.

: tutta la comunità accademica, soprattutto i docenti e gli studenti, saranno coinvolti attivamente nel piano per raggiungere gli obiettivi previsti anche attraverso l’informazione e la messa in pratica di comportamenti adeguati. App per la segnalazione di sprechi: ci sarà anche un’applicazione per smartphone che consentirà agli utenti di segnalare guasti o malfunzionamenti nei servizi energetici dell’Università, come temperature troppo alte, illuminazione o dispositivi accesi in momenti in cui dovrebbero essere spenti, perdite d’acqua… Le segnalazioni potranno essere inviate semplicemente inquadrando il QR code associato al locale o all’edificio dove si è notato il malfunzionamento.

Le dichiarazioni del Rettore dell’Università di Bologna

Il Rettore Giovanni Molari ha dichiarato: “Il problema energetico è uno dei più complessi e urgenti che ci troviamo ad affrontare e un Ateneo come il nostro, le cui attività si svolgono su una superficie che supera il milione di metri quadrati e la cui dipendenza dall’uso di combustibili fossili è ancora elevata, è chiamato ad assumere questa consapevolezza. L’energia necessaria è in continua crescita ed è un segnale indiretto della crescita e del successo dell’Alma Mater, ma questo aumento richiede una gestione dell’energia sempre più informata, consapevole e responsabile”.

“Questo piano le strategie per promuovere un uso efficiente dell’energia e incrementare la sostenibilità sociale, economica e ambientale delle nostre attività, seguendo le indicazioni del Green Deal europeo e del programma ‘Fit for 55%’. Il nostro senso di responsabilità sociale ci impone non solo di avere a cuore il bene comune nella vita quotidiana della nostra istituzione, ma anche di essere esemplari verso l’esterno. Perché il piano possa concretizzarsi serve un forte coinvolgimento di docenti, personale tecnico e degli stessi studenti, che devono sentirsi parte di un’impresa comune volta a contrastare gli sprechi”.

L’impegno dell’Università di Bologna verso l’ambiente

L’Università di Bologna ha recentemente ottenuto il primo posto tra gli atenei italiani nei ranking QS Sustainability e GreenMetric, testimoniando un impegno verso la sostenibilità già presente.

Il Piano Energetico fa parte di sensibilizzazione più ampia, che conta molto anche sulla partecipazione attiva di docenti, personale tecnico e studenti. L’applicazione di tutte queste azioni richiederà infatti uno sforzo enorme e grande impegno, soprattutto se si tiene in considerazione che l’ateneo gestisce un patrimonio di quasi 300 edifici, tra cui figurano molti palazzi storici.