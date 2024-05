Corsi xTutti di Geeks Academy: un'opportunità estiva per iniziare ad approcciarsi al mondo tech

L’estate è il momento ideale per acquisire nuove competenze e immergersi in esperienze formative che vanno oltre l’ordinario curriculum scolastico. Per questo motivo, i corsi “xTutti” di Geeks Academy (il network internazionale della formazione digitale, di cui vi abbiamo già parlato in un precedente articolo) rappresentano un’opportunità perfetta per i giovani che frequentano le scuole superiori o i primi anni universitari.

Questi corsi sono progettati appositamente per essere accessibili a tutti, senza richiedere competenze pregresse, e sono strutturati in modo da poter essere completati in sole 16 ore, distribuite su quattro mattine. Inoltre, la flessibilità di poter seguire le lezioni sia in presenza (a Roma o a Milano) sia online li rende estremamente comodi e adattabili alle esigenze di ogni partecipante.

Al termine di ognuno dei corsi vengono rilasciati allo studente:

l’attestato “Diploma Geeks Academy” ;

; il “Diploma Supplement” , un documento bilingue in italiano e inglese che certifica le competenze acquisite secondo gli standard UE;

, un documento bilingue in italiano e inglese che certifica le competenze acquisite secondo gli standard UE; Il “Badge Digitale” di completamento del corso abilitato per la condivisione su piattaforma LinkedIn in area Licenze e Certificazioni completo di “Credential Check”.

La partecipazione ai corsi “xTutti” garantisce un accesso agevolato ai percorsi di Alta Formazione nel caso si voglia continuare la specializzazione in uno degli 8 profili professionali ad alto potenziale di lavoro individuati da Geeks Academy.

In più potrai far parte della community Alumni di Geeks Academy ed ottenere sconti e vantaggi per ulteriori corsi futuri e partecipare ad esclusivi viaggi studio presso le città del futuro come: Dubai, Seoul e Singapore.

Vediamo ora nello specifico quali sono i corsi disponibili.

Corso base Python xTutti (Inizio: 10/06/2024 – Online e in Presenza a Roma e a Milano)

Python è uno dei linguaggi di programmazione più richiesti nel mondo del lavoro, utilizzato in vari ambiti come lo sviluppo web, l’analisi dei dati, l’intelligenza artificiale e molto altro.

Il corso base Python xTutti è progettato per fornire agli studenti una comprensione completa delle basi della programmazione in Python, in sole 16 ore di lezione.

Questo corso è strutturato per coprire i concetti fondamentali:

Logica di base della programmazione

Basi del linguaggio di programmazione Python

Principali funzioni di Python

Scrittura del codice per creare programmi di bassa e media difficoltà

Iscriverti al corso base Python xTutti ti permetterà di acquisire competenze fondamentali che possono aprirti molte porte nel mondo tecnologico. Non perdere questa occasione di iniziare il tuo viaggio nel mondo della programmazione con uno dei linguaggi più versatili e potenti a disposizione. Iscriviti subito al corso base Python xTutti!

Corso base Grafica 3D xTutti (Inizio: 17/06/2024 – Online e in Presenza a Roma)

Grafica 3D xTutti è un corso pratico in cui verranno forniti gli strumenti necessari per utilizzare Nomad Sculpt, un’app intuitiva per la modellazione e pittura 3D, ideale per artisti di tutti i livelli. Questa applicazione è perfetta per creare personaggi e modelli 3D su tablet e dispositivi mobili, come iPad o tablet Android, grazie alla sua facilità d’uso e flessibilità. Nomad Sculpt è particolarmente indicato per chi inizia nel campo della modellazione 3D.

Il corso è strutturato per guidarti attraverso le tecniche essenziali di modellazione, animazione e rendering 3D, fornendo le competenze necessarie per trasformare le tue idee creative in modelli tridimensionali. Al termine del corso, sarai in grado di creare e dettagliare personaggi, ambienti e oggetti 3D, ottimizzando l’uso della penna digitale per una maggiore precisione artistica. Imparerai le tecniche fondamentali della scultura digitale e del texturing, preparandoti a realizzare le tue visioni creative in 3D.

Partecipare al corso base di Grafica 3D xTutti rappresenta un’ottima opportunità per chiunque sia interessato a esplorare il mondo della grafica tridimensionale. Non sono richieste competenze pregresse, rendendo il corso accessibile anche ai principianti. Se desideri scoprire il fascino della modellazione 3D e sviluppare competenze pratiche e richieste dal mercato, iscriviti subito al corso base di Grafica 3D xTutti!

Corso base Intelligenza Artificiale xTutti (Inizio: 17/06/2024 – Online e in Presenza a Milano)

L’intelligenza artificiale (AI) sta rivoluzionando il modo in cui viviamo e lavoriamo, e avere una comprensione di base di questa tecnologia può essere estremamente vantaggioso. Il corso base Intelligenza Artificiale xTutti è pensato per fornire agli studenti le competenze necessarie per utilizzare l’AI generativa in modo efficace e creativo, in sole 16 ore di lezione.

Il corso copre i seguenti argomenti chiave:

Panoramica sulle varie AI da utilizzare per la creazione dei testi, immagini e brani musicali

Creazione di prompt efficaci e creativi

Sviluppo di assistenti virtuali

Partecipare al corso base Intelligenza Artificiale xTutti ti darà una comprensione pratica di come funziona l’IA e di come puoi utilizzarla per sviluppare soluzioni innovative. Non perdere l’opportunità di essere parte di questa rivoluzione tecnologica. Iscriviti subito al corso base Intelligenza Artificiale xTutti!

Per concludere, possiamo dire che i corsi “xTutti” di Geeks Academy offrono un’opportunità straordinaria per acquisire nuove competenze nei settori lavorativi più richiesti. Con lezioni strutturate per essere accessibili a tutti e la possibilità di frequentare sia online che in presenza, questi corsi rappresentano un investimento prezioso per il proprio futuro.

Scegli il corso che più ti interessa e inizia subito il tuo percorso di apprendimento estivo. Non aspettare oltre, però: i corsi inizieranno a breve e i posti sono limitati!

Articolo in collaborazione con Geeks Academy