Si avvicina il ponte di Ognissanti 2021, quello più atteso dopo l’estate. La festa nazionale di tutti i Santi, prevista come sempre per il 1 Novembre, quest’anno cadrà di lunedì. Che si traduce in una ghiotta occasione per moltissimi di noi di godere di un lungo week end che includerà ben quattro giorni di libertà da impegni sia lavorativi che scolastici.

Per sfruttare al meglio questo periodo di vacanza, è possibile organizzare con la famiglia o con gli amici una piccola gita fuori porta sia in Italia che all’Estero. Ma, se volete rimanere in patria (saggia decisione sia per la bellezza della nostra penisola che fin troppo spesso trascuriamo, sia perché ancora influenzati – giusto un po’ – dal Covid), il nostro Bel Paese offre moltissime località da esplorare in questo periodo dell’anno. Come trascorrere il lungo weekend autunnale che ci attende? Ecco le migliori mete in Italia.

Leggi: Ponte Ognissanti 2021: quali scuole restano chiuse il 2 novembre

Ponte Ognissanti 2021 in Italia, dove andare

Il clima piacevole e non troppo freddo di questo periodo è perfetto per esplorare i borghi e le piccole città italiane. Ecco le mete migliori da visitare durante il Ponte del 1 novembre 2021 in Italia per quattro giorni all’insegna di divertimento, relax e cultura.

La grande strada delle Dolomiti . E’ un percorso che permette di conoscere l’Alto Adige e di lasciarsi incantare da paesaggi meravigliosi. Le città da toccare sono sicuramente Merano, Passo di Gardena, Bolzano, Val D’Ega. Ma ce ne sono tante altre da includere in un lungo week end come questo da poter inserire in base alle proprie preferenze.

. E’ un percorso che permette di conoscere l’Alto Adige e di lasciarsi incantare da paesaggi meravigliosi. Le città da toccare sono sicuramente Merano, Passo di Gardena, Bolzano, Val D’Ega. Ma ce ne sono tante altre da includere in un lungo week end come questo da poter inserire in base alle proprie preferenze. Assisi : l’Umbria è la regione perfetta per lunghe passeggiate immerse nella natura e per esplorare nuovi posti. Tra questi c’è Assisi, ovvero la città di San Francesco e di Santa Chiara. Immersa nelle colline umbre, può rappresentare il punto di partenza per fare un tuffo nei tantissimi frantoi aperti al pubblico.

: l’Umbria è la regione perfetta per lunghe passeggiate immerse nella natura e per esplorare nuovi posti. Tra questi c’è Assisi, ovvero la città di San Francesco e di Santa Chiara. Immersa nelle colline umbre, può rappresentare il punto di partenza per fare un tuffo nei tantissimi frantoi aperti al pubblico. Cinque Terre : si tratta dell’insieme di borghi situati sulla costa ligure e caratterizzati da case colorate e da lunghi vigneti aggrappati a ripidi terrazzamenti; i colori autunnali della macchia mediterranea regalano spettacoli suggestivi soprattutto lungo il Sentiero Azzurro ovvero il percorso escursionistico che si estende lungo la costa e affaccia sul mare.

: si tratta dell’insieme di borghi situati sulla costa ligure e caratterizzati da case colorate e da lunghi vigneti aggrappati a ripidi terrazzamenti; i colori autunnali della macchia mediterranea regalano spettacoli suggestivi soprattutto lungo il Sentiero Azzurro ovvero il percorso escursionistico che si estende lungo la costa e affaccia sul mare. Maremma Meridionale : è il territorio che si estende al confine di Toscana e Lazio; nelle campagne maremmane è possibile rilassarsi e godere di viste paesaggistiche stupende, oltre a visitare borghi e villaggi caratteristici disseminati lungo tutta la zona tra l’Argentario e il Lago di Bolsena.

: è il territorio che si estende al confine di Toscana e Lazio; nelle campagne maremmane è possibile rilassarsi e godere di viste paesaggistiche stupende, oltre a visitare borghi e villaggi caratteristici disseminati lungo tutta la zona tra l’Argentario e il Lago di Bolsena. Isole Campane : questo è il periodo perfetto per fare un salto alle isole che si affacciano sulla costa napoletana ovvero Ischia, Capri e Procida; l’affollamento estivo ormai è terminato quindi si ha la possibilità di godere degli splendidi paesaggi a picco sul mare e di rilassarsi delle numerose terme presenti nella zona.

: questo è il periodo perfetto per fare un salto alle isole che si affacciano sulla costa napoletana ovvero Ischia, Capri e Procida; l’affollamento estivo ormai è terminato quindi si ha la possibilità di godere degli splendidi paesaggi a picco sul mare e di rilassarsi delle numerose terme presenti nella zona. Laguna di Marana e di Grado : nel periodo autunnale le lagune diventano posti affascinanti da esplorare sia in solitaria che in compagnia; queste due lagune caratteristiche sono comprese tra la città di Lignano Sabbiadoro e Grado e sono costellate da isolette che rappresentano delle piccole perle naturalistiche.

: nel periodo autunnale le lagune diventano posti affascinanti da esplorare sia in solitaria che in compagnia; queste due lagune caratteristiche sono comprese tra la città di Lignano Sabbiadoro e Grado e sono costellate da isolette che rappresentano delle piccole perle naturalistiche. Triora : agli amanti del brivido consigliamo di fare una capatina a Triora, ovvero il Paese delle Streghe per eccellenza. Perché è definito tale? Si racconta che nel 1500, quando il paese fu colpito da una grave carestia, sia stata colpa delle streghe. Si trova in provincia di Imperia e si tratta di un bel borgo dall’aria misteriosa.

: agli amanti del brivido consigliamo di fare una capatina a Triora, ovvero il Paese delle Streghe per eccellenza. Perché è definito tale? Si racconta che nel 1500, quando il paese fu colpito da una grave carestia, sia stata colpa delle streghe. Si trova in provincia di Imperia e si tratta di un bel borgo dall’aria misteriosa. Matera. E’ stata la Capitale della Cultura 2019 ed è uno dei posti più cool del momento. Unisce natura, cultura, storia e divertimento. Rappresenta una delle più valide risposte alla domanda “Dove andare per il ponte di Ognissanti 2021?”. Cosa aspettate?

Leggi anche: