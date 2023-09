X Factor 2023, riassunto terza puntata: le prime proteste dal pubblico

X Factor 2023, riassunto terza puntata: cos’è successo

Giovedì 28 settembre su Sky e in streaming su NOW è andata in onda la terza puntata di X Factor: il secondo terzo con le Audition è andato in scena ancora una volta all’Allianz Cloud di Milano. I giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan hanno terminato le Audizioni e così hanno ufficialmente assistito alle performance di tutti i talenti che sognano di entrare nelle squadre protagoniste di questa edizione. Gli aspiranti concorrenti che hanno superato questa prima fase di selezioni con almeno tre sì dal tavolo già puntano al prossimo step, i Bootcamp. La terza puntata di X Factor 2023 ha registrato 544mila spettatori medi (share del 2,6 per cento), in crescita del +7 per cento rispetto all’episodio precedente, che nei sette giorni complessivamente – tra free e pay – supera quota 1,9 milioni spettatori medi (1.923.034).

Leggi anche:

X Factor 2023, riassunto terza puntata: i cantanti in gara

Ecco i cantanti scelti nel terzo appuntamento con le Audition dello show Sky Original prodotto da Fremantle:

Niccolò Selmi con la sua “Doccia ghiaccia” a cuore aperto ha commosso tutti

Alice B con la sua voce potentissima prestata alle note tra pop e soul dell’immensa “Purple Rain” di Prince

Filippo Guidoboni,che ha proposto una cover di “Don’t let me down” dei Beatles

Lorenzo Bonfanti con la sua versione chitarra e voce di “Ho Hey” dei The Lumineers;

Bora, nome d’arte di Alessandro Amazzini ha parlato del suo disagio con l’inedito “Mirtilli rossi pandemia”

Anna Castiglia con suo inedito “Ghali” dalla metrica rap

Samuele Barracco, con una personalissima versione – da farla sembrare quasi un inedito – di “Nessuno vuole essere Robin” di Cesare Cremonini

il 16enne barese Gaetano De Caro, in arte Be Klaire, con “It’s a Man’s Man’s Man’s World” di James Brown

il duo Giovie & Micke con una versione voce e violoncello di “Someone You Loved” di Lewis Capaldi

Tutti i cantanti in gara ai Bootcamp

Ecco gli artisti passati con tre o quattro sì nella prima puntata:

Edoardo Brogi

Matteo Alieno

Collettivo

Andrea Settembre

Asia Leva

Angelica Bove

Stunt Pilots

Animaux Formidables

Sara Sorrenti

Astromare

Ecco gli artisti passati con tre o quattro sì nella seconda puntata:

Carmelo Genovese

Simona Bonura

Maria Tomba

Jacopo Martini

Felicity Lucchesi

Sickteens

Fabrizio Longobardi aka Il Solito Dandy

Potrebbe interessarti anche:

Ph. Virginia Bettoja