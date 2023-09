X Factor 2023, riassunto seconda puntata: ancora liti per la giuria

X Factor 2023, riassunto seconda puntata: cos’è successo

Giovedì 21 settembre su Sky e in streaming su NOW è andata in onda la seconda puntata di X Factor: il secondo appuntamento con le Audition è andato in scena ancora una volta all’Allianz Cloud di Milano. Dopo le liti nella prima puntata tra Ambra Angiolini e Morgan, con Fedez e Dargen D’Amico che sembrano voler riportare il sereno, la giuria è tornata a commentare e votare le performance degli aspiranti concorrenti. Ecco gli artisti passati con tre o quattro sì nella prima puntata:

Edoardo Brogi

Matteo Alieno

Collettivo

Andrea Settembre

Asia Leva

Angelica Bove

Stunt Pilots

Animaux Formidables

Sara Sorrenti

Astromare

Chi avrà ottenuto il consenso della giuria nel secondo appuntamento? Scopriamo insieme l’elenco degli artisti, nonostante il pubblico non stia premiando la trasmissione che ha il record di ascolti più bassi nella storia del programma.

X Factor 2023, riassunto seconda puntata: i cantanti in gara

Ecco i cantanti in gara scelti nella seconda puntata di Audition:

Carmelo Genovese che ha portato la cover di “Fiore di maggio” di Fabio Concato

Simona Bonura da Palermo ha fatto commuovere tutti e quattro i giudici cantando “L’’Addio” di Giuni Russo

Maria Tomba ha portato “Piece of my heart” di Janis Joplin

Jacopo Martini ha rivisitato in chiave elettronica “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli

Felicity Lucchesi, accompagnata dalla tastiera, ha cantato “Heroes” di David Bowie

Sickteens, la giovanissima band rock che ha proposto una cover di “Youngblood” dei 5 Seconds Of Summer

Fabrizio Longobardi aka Il Solito Dandy ha proposto “Telefonami tra vent’anni” di Lucio Dalla

Gli outsider

Impossibile non citare Vittoria Spina che è diventate subito virale sul web subito dopo il suo ingresso che non è di certo passato inosservato. La ventenne brianzola è convinta di avere l’X Factor, tuttavia la cover di I Will Survive di Gloria Gaynor è stata piena di stonature. “Che cosa ne pensi della tua esibizione?”, ha chiesto Fedez. “Non lo so, non l’ho vista!”, ha riposto la ragazza. Dargen e Morgan hanno dato sì, premiando così la simpatia della concorrente, mentre Ambra e Fedez hanno bloccato la sua corsa con due spietati no. Chi ha perso la puntata o non ha Sky e NOW può rivedere la replica in chiaro mercoledì 27 settembre in prima serata su Tv8.

