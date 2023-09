X Factor 2023, riassunto prima puntata: scintille tra Morgan e Ambra

X Factor 2023, riassunto prima puntata: cos’è successo

Giovedì 14 settembre su Sky e in streaming su NOW è tornato X Factor con la prima puntata di Audition che si sono svolte, anche quest’anno, all’Allianz Cloud di Milano: è questo il primo passo di un viaggio emozionante che ha visto sfidarsi gli aspiranti concorrenti, grazie al loro talento, con lo scopo di superare tutte le tre fasi di selezioni – le consuete Audition, Bootcamp e Home Visit – fino ad arrivare ai 12 finalisti che parteciperanno ai Live, in diretta dal 26 ottobre. Fin dal debutto subito sono arrivate le scintille tra due giudici in particolare: Morgan che è tornato all’interno del talent show dopo ben nove anni e Ambra Angiolini. I due hanno avuto modo di scontrarsi già dal primo aspirante concorrente, Edoardo Brogi, lasciando di stucco i colleghi Fedez e Dargen D’Amico. I due sono sicuramente senza peli sulla lingua, perciò ne vedremo delle belle anche nei prossimi appuntamenti. Ma chi ha ricevuto un parere positivo dalla giuria in questo esordio?

X Factor 2023, riassunto prima puntata: i cantanti in gara

Ecco i primi cantanti in gara dopo la prima puntata di Audition:

Edoardo Brogi

Matteo Alieno

Collettivo

Andrea Settembre

Asia Leva

Angelica Bove

Stunt Pilots

Animaux Formidables

Sara Sorrenti

Astromare

Ha dichiarato Morgan in merito al suo ritorno: “Difficile fare la musica in televisione. La musica sta da un’altra parte ma le due cose possono coincidere. La musica vive in un luogo diverso da quello della televisione. La musica si evolve, piace a tutti, è una materia irrinunciabile per tutti gli esseri umani. Quando è iniziato X Factor si facevano solo le cover, poi abbiamo introdotto io e Simona Ventura il fatto di poter cantare un inedito. Lì la discografia si è accorta dei talent show e sono usciti molti musicisti importanti come i Maneskin, Marco Mengoni, Michele Bravi, Noemi. Dipende da come si fa, se si cerca un fenomeno passeggero o qualcuno che ha qualcosa da dire e lo fa attraverso la voce“.

X Factor 2023, riassunto prima puntata: i nostri consigli

Vi consigliamo di tenere d’occhio alcuni artisti in particolare: Edoardo Brogi ha già collaborato con Warner Music ed è arrivato ad un passo da Sanremo Giovani e dalla finale dello scorso anno di Una voce per San Marino. Matteo Alieno è un cantautore molto noto nella scena musicale romana: Honiro (etichetta che ha lanciato Ultimo) l’ha scoperto, mentre ora è sotto l’ala protettrice della saggia Marta Venturini. In passato si è esibito al Concerto del Primo Maggio a Roma. Poco si sa della diciottenne Asia Leva che però potrebbe arrivare facilmente alla fase dei Live, mentre Andrea Settembre è già noto al pubblico del piccolo schermo visto che ha partecipato anche a Io Canto e The Voice of Italy. Tra le donne vi consigliamo di ascoltare Angelica Bove che porta sul palco il dolore della perdita di entrambi i genitori.