7 gennaio: la pausa natalizia è finita, ma all'orizzonte si vedono già altri maxi-stop

Tristi per il rientro in classe? Nessun problema: da gennaio a giugno non mancheranno molte altre occasioni per godersi delle pause dallo studio. Scopriamole insieme.

Con il rientro in aula martedì 7 gennaio 2025, oltre 7 milioni di studenti e quasi 1 milione di docenti hanno salutato una delle pause natalizie più lunghe degli ultimi anni, che per molti era iniziata addirittura lo scorso 20 dicembre. Se siete tristi e un po’ abbattuti, segnatevi le prossime date: il calendario scolastico 2025 vi riserverà ancora diverse occasioni di stop alle lezioni, tra Carnevale, Pasqua e numerosi ponti programmati fino alla fine dell’anno scolastico.

Un gennaio intenso: verifiche e scrutini in vista del primo quadrimestre

Il ritorno sui banchi coincide con un periodo cruciale per gli studenti: gennaio è infatti il mese in cui si concluderà il primo quadrimestre, con gli scrutini fissati per la prima decade di febbraio. Prove e verifiche diventeranno protagoniste nelle prossime settimane, andando a definire le valutazioni di metà anno scolastico.

Nel mentre, il picco dell’influenza stagionale e di altri virus respiratori ancora in agguato, il rientro in aula si preannuncia complesso: gli esperti hanno già previsto che le infezioni potrebbero aumentare proprio in queste settimane, mettendo a rischio il corretto svolgimento delle lezioni per moltissimi studenti e docenti.

Pausa di Carnevale e un aprile da record: 11 giorni consecutivi di stop

Dopo questo gennaio di fuoco, arriva subito il primo respiro di sollievo per studenti e docenti: la pausa del Carnevale 2025, che si concluderà martedì 4 marzo. Inoltre, per alcune scuole delle località montane potrebbe esserci anche uno stop già a fine febbraio per consentire le attività sportive invernali.

Da marzo ad aprile è un attimo e qui il calendario scolastico riserva una pausa eccezionale. Pasqua e Pasquetta cadranno il 20 e 21 aprile e, con la vicinanza del 25 aprile, Festa della Liberazione, che quest’anno sarà di venerdì, molti istituti hanno programmato un “maxi-ponte” da giovedì 17 a domenica 27 aprile. Una pausa di ben 11 giorni consecutivi, reso possibile dall’anticipo dell’inizio delle lezioni a settembre per recuperare i giorni di questo lunghissimo break di primavera.

Maggio e giugno: gli altri ponti prima del rush finale

Dopo il maxi-stop di aprile, il calendario prevede un altro ponte significativo: il 1° maggio, Festa dei Lavoratori, cadrà di giovedì, aprendo la strada a un ulteriore fine settimana lungo di quattro giorni. Infine, il 2 giugno, Festa della Repubblica, sarà di lunedì offrendo l’ultima occasione per un week-end prolungato poco prima della tanto attesa chiusura dell’anno scolastico.

Un anno scolastico ricco di sfide e opportunità

Il calendario 2025 si conferma particolarmente articolato e ricco di pause offrendo ai ragazzi e ai docenti diversi momenti di relax per ricaricare le energie. Attenzione però, i lunghi periodi di stop potrebbero comportare settimane più ricche di impegni didattici, con un aumento delle verifiche e delle altre attività didattiche: un equilibrio necessario per concedersi dei meritati break senza compromettere la qualità dell’istruzione.