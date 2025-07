150 preferenze per GaE e GPS, c'è tempo fino al 30 luglio

Alle ore 15 dell’8 luglio, presso viale Trastevere, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha convocato i sindacati per una mega informativa straordinaria. L’incontro si concentra sulle procedure per le immissioni in ruolo di docenti e personale Ata, gli incarichi e le supplenze per l’anno scolastico 2025/2026, oltre alle novità sulla conferma dei docenti di sostegno richiesta dalle famiglie per garantire continuità didattica.

Il calendario è il seguente: dal 17 luglio alle ore 9 fino al 30 luglio alle ore 14, docenti e personale Ata dovranno compilare obbligatoriamente le domande per la scelta delle 150 preferenze. Chi non rispetterà questa finestra temporale si troverà automaticamente escluso dalle supplenze fino al 31 agosto 2025 o fino al 30 giugno 2025 dalle graduatorie GPS e GaE.

L’art.12 dell’OM 88 del 16 maggio 2024 è chiaro: la mancata presentazione dell’istanza costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato da tutte le graduatorie. Non basta più essere inseriti nelle graduatorie per ottenere una supplenza annuale.

I dettagli tecnici: dalla scelta alle opzioni per spezzoni

La compilazione delle 150 preferenze offre diverse modalità di espressione delle scuole desiderate. Gli aspiranti possono optare per il codice sintetico di provincia, una soluzione strategica che permette di partecipare su tutti i posti dell’intera provincia evitando di risultare rinunciatari per le varie tipologie di contratto. Le alternative includono preferenze sintetiche di comune e distretto, oltre alla preferenza puntuale di scuola con codice meccanografico specifico.

Per quanto riguarda gli spezzoni, è possibile scegliere se mantenerli senza completamento oppure con completamento nella stessa disciplina o in discipline diverse. Il sistema consente di specificare le ore minime e massime dello spezzone, da 7 a 17 ore, ma questa scelta comporta dei rischi: richiedere uno spezzone da 9 a 15 ore significa rinunciare automaticamente a quelli da 7-8 ore e da 16-17 ore.