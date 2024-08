Il prof-cantante Alex Fusaro lancia "Hola", un nuovo brano dedicato ai suoi studenti

La nuova canzone del prof cantante

Non è la prima canzone che lancia e no, non stiamo parlando di un cantante famoso. Lui è Alex Fusaro e, oltre ad essere insegnante di musica, come è ovvio immaginare, ha anche una grande passione per la sua materia. Tanto che, negli ultimi anni, ha scritto e pubblicato diversi brani. “Hola” è solo l’ultimo in ordine cronologico. E’ del 2020, ad esempio, “Dipende da noi”, canzone che il docente aveva dedicato agli alunni quale invito a non smettere di credere nel loro potenziale in quanto cittadini del futuro. Tutto questo gli è valso l’appellativo di prof cantante delle scuole superiori.

Il progetto che ha ispirato il brano

Ma torniamo ad oggi. E’ durante un’esperienza di alternanza scuola-lavoro estiva all’estero, in particolare in Spagna, che il professore ha scritto “Hola”, dedicandola agli studenti che hanno partecipato al progetto di PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) a Valencia. Esperienza durata tre settimane e organizzata dall’Istituto Medici di Legnago. Ad accompagnare i 45 studenti è stato proprio Fusaro che, registrando dei brevi video delle attività svolte nell’ambito del progetto, li ha poi usati come spezzoni da inserire nel videoclip ufficiale del brano. Videoclip che è stato girato dal filmmaker James D. Dawson, con il quale Fusaro vanta da tempo una collaborazione. Per lui ha già realizzato il videoclip Lezioni Online, che ha superato il milione di visualizzazioni.

Il talento artistico degli studenti al primo posto

Come riportato in un articolo pubblicato su Dawsonfilms:

“Il protagonismo giovanile è al centro di tutte le mie iniziative,” ha dichiarato Fusaro. “Questa nuova produzione è il risultato della collaborazione con Vox Generation, l’associazione che presiedo e che promuove il talento artistico e musicale degli studenti.” Protagoniste del videoclip di “Hola”, disponibile su YouTube (il brano, invece, si può ascoltare su tutte le piattaforme digitali) sono Francesca Pasetto e Letizia Iovino, Gabriel Alberti e altri studenti della stessa scuola.

La trama

Qual è la trama di “Hola”? La storia ruota attorno a Francesca Pasetto e Letizia Iovino, due studentesse che, concluso l’anno scolastico, si trovano in Spagna per una nuova avventura. Sono accompagnate dal protagonista maschile, Gabriel Alberti, e altri compagni di scuola. Il gruppo celebra la propria unione e l’incontro tra le diverse culture sventolando insieme le bandiere di Italia e Spagna. E simboleggiando, così, il legame tra amicizia e scambio culturale.

Chi è Alex Fusaro

Prima di chiudere, qualche cenno sul prof cantante: sei Lauree di Conservatorio alle spalle, cinque concorsi pubblici statali per l’insegnamento vinti, Alex Fusaro è prof di ruolo di Musica presso la scuola superiore statale Istituto Medici di Legnago (VR) dal 2017. E’ stato anche l’autore di diverse canzoni per lo Zecchino d’oro e dei libri “Il solfeggio Pop” e “Teoria, analisi e composizione”.

Leggi anche:

Photo Credit apertura tratta dal videoclip di “Hola” via Youtube