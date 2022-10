Si è svolta il 27 ottobre l’inaugurazione dell’anno accademico 2022-2023 all’università di Roma Tor Vergata. Si tratta del primo in presenza dopo i due anni di pandemia dovuta al Coronavirus, e quello che celebra i 40 anni dell’ateneo. E’ in corso, difatti, una manifestazione dedicata a questo anniversario, la ‘Future Sight’, in programma dal 24 ottobre scorso fino ad oggi. Nell’ambito dell’inaugurazione ha preso la parola il neo ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. “Non posso fare altro che promettere di metterci tutta la forza che ho per essere all’altezza di questa presentazione”, ha così iniziato il suo intervento. Ecco qualche estratto del suo discorso rivolto ai giovani.

Bernini: “Andate all’estero per poi tornare”

All’indomani del discorso programmatico sostenuto dal Presidente Meloni, la Bernini aveva sottolineato come uno dei passaggi più significativi fosse stato “il riferimento ai giovani, l’attenzione che intende porre questo governo alla loro formazione pre e post universitaria, al capitale umano come bene immateriale che merita investimenti e fiducia. Abbiamo una ricchezza immensa che va valorizzata, sostenuta e incentivata”.

Ebbene, ieri nell’ambito del suo intervento a Roma Tor Vergata, ha ribadito questo concetto spingendo i ragazzi ad essere curiosi, ad allargare i propri orizzonti anche recandosi al di fuori dell’Italia, per poi farvi ritorno.

«Gli anni della formazione servono anche ad avere dubbi, a imparare a farsi le domande e a cercare le risposte. Vi invito ad utilizzare questo periodo in cui dovete trovare ispirazione per fare quante più esperienze potete. … Andate all’estero per poi tornare, per portare in Italia le suggestioni e le competenze che avete acquisito».

Ha dichiarato in merito.

La citazione di Sant’Agostino

Il ministro, nel suo intervento ha anche fatto un riferimento al filosofo e teologo Sant’Agostino. Citando, in particolare, i suoi “tempi”: “il presente del passato è la memoria, il presente del presente è l’intuizione diretta, il presente del futuro è l’attesa”. Il neo Ministro dell’Istruzione ha dichiarato in proposito:

Voi vivete nel presente del presente. Vi state costruendo una visione e noi lo facciamo con voi, ascoltandovi e ascoltando le comunità e i territori.

Anche la presidente von der Leyen ha fatto indirettamente parte del suo intervento. Citandone una recente affermazione riguardante il fatto che i giovani condividano la passione per qualcosa di più grande, che non si limitino a sognare ma che agiscano materialmente, la Bernini ha concluso: “dobbiamo agire con voi, dando a voi giovani radici solide cui far riferimento, la capacità di credere nel futuro e la voglia di tornare”.

Photo Credit | Facebook