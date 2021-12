COME VESTIRSI PER UN CAPODANNO AL FREDDO: I MIGLIORI LOOK

Stai iniziando a vagliare le diverse idee di Capodanno 2022, ma credi proprio che trascorrerai la serata del 31 dicembre in montagna o in piazza, magari in giro in una città del nord Italia o Europa? Ovviamente la scelta dell’outfit non può non tenere conto delle temperature rigide in questo caso, se non vuoi congelare in strada. Unire abiti confortevoli e caldi a uno stile elegante e anche sensuale è possibile, e la moda di questi ultimi anni, che celebra cappotti, giacche e maglie di lana oversize, è di grande aiuto, proponendoci tante alternative. Se hai bisogno di spunti continua a leggere: in quest’articolo ti proponiamo cinque idee per capire come vestirsi per affrontare il freddo a Capodanno 2022.

Ti potrebbe interessare anche la nostra guida: Come vestirsi a Capodanno: la guida per tutte le occasioni

OUTFIT PER CAPODANNO 2022 AL FREDDO: 5 IDEE

Le soluzioni per il look di Capodanno in una località fredda sono tante: grazie a maglioni, felpe eleganti, abiti in velluto, stivali sopra il ginocchio, gonne e collant coprenti, creare tanti outfit perfetti per un Capodanno in montagna è possibile! Ecco le nostre 5 proposte:

Abito in velluto dritto

Il velluto è tornato di moda ed è un tessuto particolarmente indicato per ripararsi dal freddo. Zara propone un abito in velluto a maniche lunghe e dal taglio dritto da abbinare a collant o parigine coprenti colorate e ankle boot.

Maxi maglia e stivali overknee

Per essere sensuali, non è necessario scoprirsi. Se sarai in montagna o in una località fredda per Capodanno, potrai indossare una comoda e calda maxi maglia in lana, magari lavorata o con orli in pizzo, da abbinare a collant coprenti e stivali sopra il ginocchio con tacco largo, come quelli in velluto proposti da Asos.

Giacca di lana con pantaloni

Per uno stile alla garçonne chic puoi invece puntare su una giacca in lana strutturata, come quella proposta da Mango, da abbinare a una camicia o blusa e a pantaloni skinny o palazzo. Puoi completare il look con ankle boot con tacco o francesine.

Gonna in satin e maglione oversize

Se non vuoi rinunciare all’eleganza, H&M propone una bella gonna svasata al ginocchio in satin lucido nel colore prugna, da abbinare a un maglione oversize asimmetrico come il trend di stagione consiglia. Collant, francesine con il tacco o décolleté dal tacco largo completano l’outfit.

Cappotto in pelo corto

I cappotti in pelo e pelliccia sono tra i trend di quest’inverno e sono una soluzione chic contro il freddo. Puoi abbinare il cappotto in pelo corto colore rosa impolverato di Zara con una canottiera o maglia in paillettes e una gonna plissé lunga.

COME VESTIRSI A CAPODANNO 2022: IDEE DI LOOK

Hai ancora dubbi sull’outfit di Capodanno? Cerca spunti e consigli consultando le nostre risorse:

(Foto Courtesy of The CW, Zara, Asos, Mango and H&M)