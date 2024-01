Bonus scuola 1.000 euro: requisiti e regole per richiederlo

Novità per gli studenti che vorranno usufruire del bonus scuola da 1.000 euro. Nello specifico, l’incentivo corrisponde a due tipologie di carte cumulabili da 500 euro, ossia la Carta del merito e la Carta della cultura giovani. Codesti bonus che andranno a sostenere economicamente specifiche categorie di studenti potranno essere richiesti a partire dal 31 gennaio 2024. Per percepire, quindi, il contributo totale di 1.000 euro, occorre possedere determinati attributi e seguire le norme previste dal Ministero, pubblicate dalla Gazzetta Ufficiale.

Le due carte cumulabili: le regole per ottenere il bonus

La Carta del merito sarà destinata agli studenti che hanno superato gli esami di maturità con una valutazione di 100 su 100, oppure con l’assegnazione della lode, non oltre i diciannove anni di età. Codesta carta potrà essere utilizzata l’anno seguente l’uscita dello studente dall’anno di maturità.

La Carta della cultura giovani, invece, sarà destinata a tutti gli studenti che risiedono in Italia, i quali rientrano in una specifica fascia ISEE, non superiore a 35.000 euro. Tale parte del bonus potrà essere usufruita dopo che lo studente ha compiuto diciotto anni di età, a partire dall’anno successivo.

Perciò, le due carte da 500 euro potranno essere “unite” dagli studenti con i giusti requisiti e adoperate per comprare prodotti e servizi nel settore culturale.

Cosa acquistare con il bonus da 1.000 euro

Le due rispettive carte, generate dalla piattaforma informatica di riferimento, potranno essere gestite online. Inoltre, con i due bonus cumulabili del valore di 500 euro si potranno acquistare numerosi prodotti oppure servizi utili allo studente in ambito culturale e artistico.

Ecco cosa si potrà ottenere con la Carta del Merito e la Carta della cultura giovani:

Molteplici abbonamenti a riviste e quotidiani digitali e cartacee

digitali e cartacee Musica e canzoni registrate

registrate Prodotti venduti nel settore dell’ editoria audiovisiva

venduti nel settore dell’ Corsi in molteplici ambiti , quali corsi di teatro, di danza, di musica e anche di lingua straniera

, quali corsi di teatro, di danza, di musica e anche di lingua straniera Biglietti per partecipare a spettacoli teatrali e cinematografici, compresi gli eventi dal vivo

per partecipare a spettacoli teatrali e cinematografici, compresi gli eventi dal vivo Libri utili allo studente

Insomma, sembra che tutto sia confermato per gli studenti che potranno percepire il bonus scuola cumulabile da 1.000 euro, già dalla fine del mese di gennaio.