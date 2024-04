Bonus Università Private: requisiti, importi e come ottenere l'agevolazione nel 2024

Grazie alla legge 208 del 2015 chi frequenta le università non statali può richiedere un bonus sotto forma di detrazione fiscale Irpef.

Il Bonus Università Private rappresenta un’importante agevolazione per gli studenti che scelgono di frequentare gli atenei privati. Grazie a questa detrazione fiscale, è possibile alleggerire il peso economico delle notevoli spese universitarie che deve sostenere chi decide di frequentare gli atenei non statali: vediamo nel dettaglio i requisiti, gli importi e le modalità per richiedere il Bonus Università Private nel 2024.

Cos’è il Bonus Università Private?

Il Bonus Università Private è un’agevolazione fiscale (una detrazione fiscale Irpef, quindi uno sconto sulle tasse) rivolta agli studenti che scelgono di frequentare un ateneo non statale; è stato introdotto con la legge 208 del 2015 e prevede una detrazione fiscale Irpef sulle spese di iscrizione alle università private che viene stabilita di anno in anno.

A chi spetta il bonus?

Il Bonus Università Private spetta al soggetto che paga la retta dell’ateneo, quindi agli studenti stessi o ai loro genitori/tutori; per usufruire del bonus è necessario avere un reddito complessivo non superiore a 240.000 euro, mentre la detrazione più alta si ottiene con un reddito inferiore o uguale a 120.000 euro.

Quali corsi sono inclusi nel Bonus Università Private?

L’agevolazione si applica ai corsi di laurea triennale e magistrale, magistrale a ciclo unico, ai corsi di dottorato, specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello.

Gli importi previsti per il 2024

Gli importi della detrazione Bonus Università Private variano in base alla disciplina scelta e alla posizione geografica dell’ateneo. I massimali sono stati stabiliti dal Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 7 dicembre 2023. Vediamo alcuni dettagli sugli importi per il 2023 (da detrarre nella dichiarazione dei redditi del 2024):

Medicina:

– Nord Italia: 3.900 euro

– Centro Italia: 3.100 euro

– Sud Italia e Isole: 2.900 euro

Facoltà Sanitarie:

– Nord Italia: 3.900 euro

– Centro Italia: 2.900 euro

– Sud Italia e Isole: 2.700 euro

Facoltà Scientifico-Tecnologiche:

– Nord Italia: 3.700 euro

– Centro Italia: 2.900 euro

– Sud Italia e Isole: 2.600 euro

Facoltà Umanistico-Sociali:

– Nord Italia: 3.200 euro

– Centro Italia: 2.800 euro

– Sud Italia e Isole: 2.500 euro

Dottorati e Master:

– Nord Italia: 3.900 euro

– Centro Italia: 3.100 euro

– Sud Italia e Isole: 2.900 euro

Come Ottenere il Bonus Università Private?

Per ottenere il Bonus, è necessario includere le spese sostenute per le università non statali nella dichiarazione dei redditi. Come già anticipato, gli importi massimi detraibili variano a seconda dell’area geografica dell’ateneo, in alcuni casi anche a seconda del tipo di corso frequentato, e vengono stabili di anno in anno dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.