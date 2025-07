Graduatoria medicina 2026, date e modalità per l'iscrizione: indicazioni dal MUR

Il MUR ha stabilito che il 12 gennaio 2026 verranno pubblicate le graduatorie nazionali per Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria sul portale Universitaly. I risultati saranno consultabili nell’area riservata del portale CINECA.

Le immatricolazioni si articoleranno in tre finestre temporali: dal 13 al 16 gennaio 2026 per il primo turno riservato agli studenti UE e non UE residenti in Italia, dal 21 al 23 gennaio per il secondo turno dedicato ai posti residui, e infine dal 26 al 29 gennaio per l’ultima opportunità di completare l’iscrizione. Il rispetto di queste scadenze risulta fondamentale per garantire l’accesso ai corsi di laurea.

I criteri essenziali per il calcolo dei punteggi

Il sistema di valutazione della graduatoria di medicina 2026 si basa esclusivamente sui voti ottenuti durante il semestre aperto. Ogni esame sostenuto contribuisce al punteggio finale con un valore espresso in centesimi, fino alla lode, mantenendo tutte le frazioni decimali per garantire la massima precisione nella classificazione.

La metodologia di attribuzione dei punti segue criteri specifici: le risposte corrette valgono +1 punto, quelle errate comportano una penalizzazione di -0,25 punti, mentre le risposte omesse non influiscono sul punteggio totale. Tutti gli esami del semestre hanno lo stesso peso nella formazione della graduatoria finale.

Questo approccio rappresenta una svolta epocale nel sistema di accesso alle facoltà di medicina, eliminando definitivamente i tradizionali test d’ingresso in favore di una valutazione basata sulla performance accademica reale degli studenti durante il periodo di studio.

Le modalità d’iscrizione e le opportunità dei corsi affini

La procedura d’immatricolazione prevede l’assegnazione degli studenti alla prima sede disponibile secondo il punteggio ottenuto e le preferenze espresse durante l’iscrizione al semestre aperto. Il sistema automatizzato di Universitaly procede in ordine decrescente di graduatoria, garantendo trasparenza nell’allocazione dei posti.

Per gli studenti non collocati nelle graduatorie principali di Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria o Medicina veterinaria, il MUR ha previsto l’accesso ai corsi affini in sovrannumero, fino al 20% della capacità. Questa opportunità include altre lauree magistrali a ciclo unico nell’ambito sanitario presso le sedi precedentemente indicate.

La riforma del semestre aperto elimina definitivamente i test d’ingresso, basando l’ammissione esclusivamente sulla performance accademica degli esami sostenuti durante il primo semestre universitario.

I suggerimenti pratici per gli aspiranti

La pianificazione risulta fondamentale per non perdere le opportunità offerte dal nuovo sistema. Impostare promemoria per le date del 13-16 gennaio, 21-23 gennaio e 26-29 gennaio evita di mancare le finestre di immatricolazione. Il controllo regolare del portale Universitaly garantisce l’accesso tempestivo a graduatorie, comunicazioni ufficiali e aggiornamenti sui turni successivi.

La strategia nella scelta delle sedi aumenta significativamente le possibilità di successo. Indicare almeno dieci università, includendo anche quelle con posti residui o meno competitive, amplia le opzioni disponibili. La valutazione geografica e delle caratteristiche specifiche di ogni ateneo permette scelte più consapevoli.

L’approfondimento del meccanismo del semestre aperto diventa essenziale per comprendere il nuovo paradigma valutativo. Seguire attentamente le indicazioni ministeriali e familiarizzare con la piattaforma CINECA facilita la navigazione delle procedure burocratiche e amministrative.