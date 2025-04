Brunello Cucinelli riceve il dottorato honoris causa in architettura

Il celebre imprenditore umbro Brunello Cucinelli ha ricevuto il dottorato honoris causa in Architettura dall’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. La cerimonia si è tenuta giovedì 3 aprile a Caserta, con un evento che ha riconosciuto non solo il successo imprenditoriale di Cucinelli, ma anche la sua visione etica e il suo impegno per costruire un futuro più umano e sostenibile.

Contesto e significato del riconoscimento

Il prestigioso titolo celebra non solo il successo imprenditoriale di Cucinelli, ma soprattutto la sua visione etica e l’impegno verso un futuro sostenibile. Il dottorato, conferito dal dipartimento “Design per il Made in Italy: identità, innovazione e sostenibilità”, riconosce il contributo dell’imprenditore umbro nell’elevare l’eccellenza italiana a livello globale.

La cerimonia e il messaggio ai giovani

“Ragazzi, non credete a chi vi denigra. Ribellatevi”

ha esordito Cucinelli durante la cerimonia, citando Boccaccio per evidenziare come la critica verso i giovani sia un fenomeno antico.

L’aula magna dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli ha accolto una cerimonia di grande prestigio, alla quale ha presenziato il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. L’atmosfera solenne è stata arricchita dalla presenza di numerosi amici, collaboratori e giornalisti, accorsi per celebrare il riconoscimento conferito all’imprenditore umbro.

Il rettore Gianfranco Nicoletti ha sottolineato come l’evento rappresenti un momento significativo di incontro tra l’eccellenza accademica e quella imprenditoriale italiana, celebrando valori condivisi di innovazione e sostenibilità.

Visione imprenditoriale e umanistica

Durante la sua lectio magistralis intitolata “Il Genius loci”, Cucinelli ha condiviso le radici della sua filosofia aziendale, profondamente legate alle sue origini contadine. “Sono partito dalla terra, la mia era una famiglia di contadini. Ho imparato il rapporto fra pianeta, arte e bellezza”, ha affermato l’imprenditore umbro.

La sua missione si concentra sulla “dignità morale ed economica dell’essere umano”, principio incarnato nel progetto di Solomeo, il “borgo del cashmere e dell’armonia”, dove ha costruito un Teatro ispirato all’Olimpico di Vicenza. Cucinelli promuove un modello di impresa che riconcilia profitto e valori umani, invitando i giovani a diventare “custodi del Creato”.