La classifica QS 2025 delle migliori università: ecco com'è andata l'Italia

Il QS World University Rankings by Subject rappresenta uno strumento fondamentale per valutare l’eccellenza accademica a livello mondiale. Giunto alla quindicesima edizione, questo prestigioso ranking analizza 55 discipline accademiche in 1.700 università distribuite in 100 paesi.

La performance delle università italiane

La Sapienza conquista per il quinto anno consecutivo il primo posto negli Studi classici, tallonata dalla cinese Peking University che supera Oxford e Cambridge. Il Politecnico di Milano brilla con il sesto posto in Arte e Design e il settimo in Architettura, mantenendo posizioni eccellenti anche in Ingegneria civile (13°) e Meccanica (12°).

La Bocconi conferma la sua forza in ambito economico, posizionandosi al 17° posto in Economics e al 7° in Marketing, mentre la Normale di Pisa scende all’ottavo posto negli Studi classici. Spicca anche l’Università IUAV di Venezia, che sale al nono posto mondiale in Storia dell’arte. Complessivamente, l’Italia si distingue con 56 università e 632 piazzamenti nelle 55 discipline analizzate, collocandosi al settimo posto globale e al secondo nell’UE dopo la Germania.

Metodo e criteri di valutazione QS

Il ranking QS si basa principalmente sulla reputazione degli atenei presso professori di altre università e datori di lavoro, un approccio considerato più “soggettivo” rispetto ad altre classifiche. La metodologia considera cinque indicatori fondamentali:

Reputazione accademica (basata sull’opinione di 144.000 professori)

Valutazione dei datori di lavoro (98.000 responsabili delle assunzioni)

Citazioni per paper

Indice H

Rete di ricerca internazionale

Nonostante le critiche ricevute, anche per la possibilità degli esperti QS di offrire consulenza agli atenei per migliorare i risultati, questa classifica rappresenta uno strumento ampiamente utilizzato dalle famiglie nella scelta universitaria.

Confronto globale: la prevalenza delle università statunitensi

Le università americane dominano la classifica globale, primeggiando in ben 32 discipline, quasi il doppio rispetto al Regno Unito che segue con 18. Harvard si conferma l’istituzione più performante al mondo, conquistando il primo posto in 19 discipline, seguita dal MIT che primeggia in 12 settori.