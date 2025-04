Come fare amicizia all'università? 5 consigli utili

Stringere nuove amicizie all’università può rappresentare una vera sfida, soprattutto per chi è timido o si sente escluso da gruppi già consolidati. La solitudine e il timore di avvicinarsi agli altri sono sensazioni comuni tra molti studenti.

In questo articolo, raccogliamo consigli pratici basati su esperienze reali di universitari che hanno affrontato e superato questa difficoltà.

Difficoltà a socializzare

“Sono uno studente al primo anno di triennale e nonostante siano passati 6 mesi non sono ancora riuscito a fare nessuna amicizia”, confessa un universitario in cerca di consigli. La sua testimonianza riflette il disagio di molti: essere una persona timida e riservata rende difficile avvicinarsi agli altri.

Vedere i compagni sempre in gruppo mentre ci si sente isolati può generare sofferenza, soprattutto quando si desidera condividere esperienze con qualcuno ma non si sa da dove iniziare.

Consigli pratici per espandere il proprio network

Interagire al di fuori dei gruppi

Un approccio efficace consiste nell’avvicinarsi ai colleghi quando sono da soli, piuttosto che in gruppo. Nei corridoi, sul bus o dopo un esame, le persone tendono a essere più aperte al dialogo rispetto a quando si trovano nella loro cerchia sociale consolidata. Questo primo contatto individuale può abbattere le barriere iniziali della timidezza.

Sfruttare gli spazi sociali dell’università

Molti atenei dispongono di bacheche virtuali chiamate “spotted” dove è possibile pubblicare annunci anonimi. Questi spazi rappresentano un’ottima risorsa per chi cerca nuove amicizie.

Scrivere un messaggio cercando compagni del proprio corso con cui studiare o passare il tempo può essere un primo passo semplice ma efficace.

Partecipare ad eventi universitari

Le associazioni studentesche organizzano regolarmente eventi, workshop e incontri tematici. Partecipare a queste iniziative, anche se legate solo marginalmente ai propri interessi, offre l’opportunità di incontrare persone in un contesto informale e rilassato, dove le conversazioni nascono più naturalmente e senza pressioni.

Creare legami durante gli esami

I momenti di attesa prima degli esami rappresentano occasioni preziose per socializzare. La condivisione della stessa situazione crea una naturale solidarietà tra studenti.

Durante queste ore di attesa comune, è più facile trovare argomenti di conversazione e stabilire connessioni basate sulla reciproca comprensione dell’esperienza universitaria.

Buttarsi in nuove situazioni

Superare la propria zona di comfort è essenziale per espandere il proprio network sociale. Anche quando non ci si sente completamente a proprio agio, mettersi alla prova in situazioni sociali diverse può innescare un effetto a catena di nuove conoscenze.

Gradualmente, attraverso questi incontri, emergeranno le relazioni più affini.

Messaggio finale e incoraggiamento

Ricorda che creare legami richiede tempo e costanza. Ogni piccolo passo verso gli altri è prezioso per costruire relazioni autentiche. Non arrenderti: l’università può diventare un luogo ricco di amicizie durature.