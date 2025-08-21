Maturità 2026: calendario, date delle prove e novità

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficializzato le date della maturità 2026 attraverso l’ordinanza n. 105 del 28 maggio 2025. Il documento definisce il calendario scolastico 2025-26 e stabilisce le tempistiche per gli esami di terza media e di stato.

La programmazione delle prove d’esame

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha stabilito le date ufficiali per la maturità 2026. La prima prova scritta si svolgerà giovedì 18 giugno alle ore 8.30, seguita dalla seconda prova scritta venerdì 19 giugno alle ore 8.30. Per gli studenti che necessitano della sessione suppletiva, la prima prova scritta suppletiva è programmata per martedì 1° luglio alle ore 8.30.

Una significativa novità caratterizza questa edizione: l’esame non inizierà più di mercoledì come tradizionalmente avveniva, ma si aprirà di giovedì per concludersi di venerdì, modificando il consueto calendario delle prove d’esame.

L’esame di maturità si articola in prove scritte e un colloquio orale. Le prove scritte comprendono italiano e la materia caratterizzante dell’indirizzo di studio, mentre l’orale valuta competenze trasversali e specifiche del percorso formativo.

