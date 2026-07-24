Competenze AI, salari +42% e domanda +69%: il report PwC che ridisegna il mercato del lavoro

L’AI Jobs Barometer 2026 di PwC ha analizzato oltre un miliardo di annunci pubblicati in 27 Paesi nell’ultimo anno. I numeri certificano un cambiamento strutturale: le offerte che richiedono competenze in intelligenza artificiale sono aumentate del 69% rispetto al periodo precedente.

Il mercato premia chi padroneggia questi strumenti con stipendi mediamente superiori del 42% rispetto ai profili privi di queste abilità. Non si tratta di un vantaggio temporaneo, ma di una trasformazione che ridefinisce i criteri di selezione e le scale retributive.

Per studenti e neolaureati, il dato traccia una direzione chiara: integrare competenze AI nel proprio bagaglio formativo significa accedere a più opportunità occupazionali e a condizioni economiche migliori. Chi rimane fermo rischia di vedere ridotta la propria competitività in un contesto che evolve rapidamente e premia la capacità di applicare l’intelligenza artificiale in modo concreto.

Le competenze richieste: oltre il semplice chatbot

Le competenze AI hanno smesso di rappresentare un elemento distintivo sul curriculum per diventare un requisito di base. Il report PwC 2026 mappa oltre 400 abilità diverse, che spaziano dalla progettazione di algoritmi alla gestione di modelli linguistici complessi. Non basta saper interrogare un chatbot o generare testi automatici: le aziende cercano professionisti capaci di integrare questi strumenti nei processi operativi con risultati misurabili.

La differenza tra uso superficiale e competenza strutturata si gioca sulla capacità di collegare l’intelligenza artificiale agli obiettivi aziendali concreti. Significa saper valutare quando un sistema può automatizzare un flusso di lavoro, come addestrare un modello su dati specifici, in che modo interpretare gli output per prendere decisioni informate.

Questa padronanza tecnica si traduce nel premio salariale documentato dal report: il mercato riconosce chi porta valore aggiunto tangibile, non chi si limita a usare strumenti pre-confezionati.

Le professioni e i settori in crescita

Il settore tecnologico resta il primo per volume di assunzioni, ma non è più l’unico terreno in cui le competenze AI fanno la differenza. Tra i profili più ricercati compaiono gli analisti di sistemi, seguiti da matematici, statistici, data analyst e sviluppatori software. Crescono anche le richieste per sviluppatori web, specialisti di applicazioni intelligenti ed esperti di contenuti multimediali.

I comparti che assumono di più sono i servizi finanziari e la consulenza, la manifattura e la logistica, lo sviluppo software e le piattaforme digitali, la comunicazione e i contenuti multimediali. Il fenomeno ha superato i confini della Silicon Valley e tocca ormai l’intero sistema produttivo, comprese le imprese di medie dimensioni che iniziano a integrare l’intelligenza artificiale nei processi operativi quotidiani.

L’Italia tra opportunità e ritardi

Nel mercato italiano gli annunci di lavoro che richiedono competenze AI rappresentano circa l’1,7% del totale pubblicato nel 2025. Una quota che segnala interesse crescente ma colloca il Paese dietro India, Cina, Stati Uniti e Regno Unito.

Il divario riflette la struttura produttiva nazionale, dove le piccole imprese costituiscono la maggioranza del tessuto economico e spesso non dispongono di budget dedicati alla formazione tecnica del personale.

Nonostante il ritardo, la tendenza è chiara: le aziende italiane cominciano a cercare profili capaci di integrare l’intelligenza artificiale nei processi interni, migliorando prodotti e servizi con risultati misurabili. L’occasione per chi entra oggi nel mercato è duplice: colmare il gap rispetto ai competitor internazionali e sfruttare la domanda locale ancora in fase di espansione.

Le ricadute sociali e il nodo della formazione continua

Non tutti partono dalla stessa linea. Chi possiede una formazione tecnica o lavora in una grande azienda ha maggiori opportunità di aggiornamento. Chi opera nei settori tradizionali o svolge mansioni lontane dal digitale parte svantaggiato, con il rischio di perdere competitività nel tempo.

Il pericolo non è una sostituzione immediata, ma un’erosione progressiva delle possibilità di crescita professionale.

Il report solleva interrogativi destinati alla politica più che alla tecnologia. La formazione continua può restare una scelta individuale? I guadagni di produttività ottenuti con l’intelligenza artificiale verranno redistribuiti o allargheranno le disuguaglianze salariali?

Senza risposte strutturali, il divario tra chi cavalca il cambiamento e chi lo subisce è destinato ad ampliarsi, con effetti diretti sulle prospettive occupazionali dei giovani.