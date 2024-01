Concorso Docenti di Religione Cattolica: un'opportunità per 6.400 insegnanti

Il 2024 segna un’importante svolta per l’ambito dell’educazione religiosa nelle scuole italiane. È stato recentemente firmato un accordo tra la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, per indire un concorso dedicato ai docenti di religione cattolica. Questa iniziativa, attesa da tempo, si prefigge di fornire stabilità occupazionale a migliaia di insegnanti precari.

La procedura concorsuale prevede la copertura di circa 6.400 posti, suddivisi tra un concorso ordinario, che coprirà il 30% dei posti, e una procedura straordinaria per il restante 70%. Quest’ultima è riservata ai docenti con almeno 36 mesi di servizio, offrendo un’opportunità di stabilizzazione per coloro che hanno già accumulato esperienza nell’insegnamento della materia​​​​.

I titoli di qualificazione richiesti per partecipare al concorso includono specifici requisiti, come la certificazione dell’idoneità diocesana all’insegnamento della religione cattolica. Inoltre, il concorso si articolerà in una prova scritta e una orale, volte a valutare la preparazione dei candidati riguardo alle materie e competenze richieste​​.

L’accordo sottoscritto dal Presidente della CEI, Cardinale Matteo Zuppi, e dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, rappresenta un significativo passo avanti nel riconoscimento e nella valorizzazione del ruolo degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole. Questi educatori, come sottolineato dal Cardinale Zuppi, arricchiscono l’esperienza scolastica offrendo occasioni uniche di dialogo e approfondimento culturale​​.

Il Ministro Valditara ha evidenziato l’importanza dell’insegnamento della religione come occasione di confronto sui principi etici e morali, nonché come mezzo per esplorare le radici della civiltà occidentale e il messaggio cristiano. Grazie a questa iniziativa, si auspica la creazione di ulteriori opportunità di approfondimento e arricchimento culturale nelle scuole italiane.