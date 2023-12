Le date più importanti da ricordare nel 2024: scopri tutte le ricorrenze

Iniziamo il nostro viaggio attraverso il 2024, un anno ricco di anniversari e ricorrenze che segnano momenti cruciali nella storia mondiale. Andremo a ricordare una serie di eventi che hanno plasmato non solo la politica e la scienza, ma anche la cultura e l’arte a livello globale. Dalle svolte politiche in Italia, come il ventennale dell’ingresso in politica di Silvio Berlusconi e la sua ascesa al potere, al centenario della scomparsa di Giacomo Matteotti, una figura emblematica nella storia italiana.

Inoltre, il 2024 segna il 45° anniversario della fondazione della Repubblica Islamica dell’Iran, un evento che ha riscritto le dinamiche geopolitiche nel Medio Oriente. Non possiamo dimenticare gli anniversari legati ai conflitti mondiali che hanno definito il secolo scorso: dalla Prima alla Seconda guerra mondiale, passando per momenti chiave come lo sbarco in Normandia. Questi eventi non solo hanno modellato il corso della storia, ma continuano a influenzare le relazioni internazionali e la politica globale.

L’anno 2024 ci invita anche a ricordare figure storiche e culturali di grande rilievo, come Lenin, Edward Munch e Frida Kahlo, il cui impatto va oltre il tempo e i confini nazionali. La loro eredità continua a influenzare l’arte, la cultura e il pensiero politico contemporanei.

Ecco di preciso quali sono le date da ricordare nel 2024: