Carta del docente, residuo annualità 2023/24: scadenza e strumenti di spesa

Carta del docente, residuo annualità 2023/24: scadenza e strumenti di spesa

La normativa ministeriale stabilisce il 31 agosto 2025 come termine ultimo per utilizzare il residuo della carta del docente relativo all'annualità 2023/24.
Carta del docente, residuo annualità 2023/24: scadenza e strumenti di spesa
davidec

La normativa ministeriale stabilisce il 31 agosto 2025 come termine ultimo per utilizzare il residuo della carta del docente relativo all’annualità 2023/24. I fondi non spesi entro questa scadenza, prevista per le ore 18:00, andranno definitivamente persi.

Durante le prime due settimane di settembre si verificherà il consueto blocco tecnico della piattaforma per l’aggiornamento del sistema e la transizione al nuovo anno scolastico.

Gli strumenti di accesso e il monitoraggio del bonus

L’accesso ai fondi della carta del docente avviene esclusivamente tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), che garantisce l’autenticazione sicura sulla piattaforma ministeriale dedicata. Una volta effettuato l’accesso, i docenti possono visualizzare il proprio borsellino elettronico e consultare sia l’importo disponibile per l’anno scolastico corrente sia eventuali buoni non validati dell’annualità precedente.

Per un monitoraggio dettagliato delle transazioni, è disponibile la funzione “storico portafoglio”, che permette di tracciare tutte le operazioni effettuate e verificare la composizione del credito residuo. Il sistema si aggiorna automaticamente durante la transizione tra anni scolastici.

I criteri e le modalità di spesa ammessi

La carta del docente consente l’acquisto di libri e testi in formato cartaceo o digitale, pubblicazioni e riviste per l’aggiornamento professionale. Per l’hardware e software sono esclusi smartphone, fotocamere, videocamere, videoproiettori, memorie USB, stampanti e cartucce toner.

Sono ammesse le iscrizioni a corsi di aggiornamento presso enti accreditati dal ministero, corsi di laurea specialistica, master universitari e corsi post-lauream inerenti al profilo professionale.

I fondi coprono titoli di accesso per rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musei, mostre ed eventi culturali. Tutte le iniziative devono risultare coerenti con il piano triennale dell’offerta formativa.

Ti potrebbe interessare

Valditara chiarisce i dettagli del Compito di Cittadinanza per chi riceve un 6 in condotta
News Scuola

Valditara chiarisce i dettagli del Compito di Cittadinanza per chi riceve un 6 in condotta

Antitrust, spesa scolastica e monopolio editoriale: analisi dei costi dei libri
News Scuola

Antitrust, spesa scolastica e monopolio editoriale: analisi dei costi dei libri

Bonus 100 e lode all'esame di Maturità: come fare a richiederlo
Maturità

Bonus 100 e lode all'esame di Maturità: come fare a richiederlo

Il Piano Valditara per una scuola più inclusiva: stanziati 45 milioni di euro
News Scuola

Il Piano Valditara per una scuola più inclusiva: stanziati 45 milioni di euro

La nuova carta del docente: estensione e riduzione bonus per supplenti
News Scuola

La nuova carta del docente: estensione e riduzione bonus per supplenti

Maturità 2025, record di lodi al sud: analisi regionale delle performance
Maturità

Maturità 2025, record di lodi al sud: analisi regionale delle performance

Assunzioni scuola, via libera del governo per 65mila nuove posizioni
News Scuola

Assunzioni scuola, via libera del governo per 65mila nuove posizioni

Modello Croazia: scuole digitalizzate e identità digitale per un’educazione innovativa
News Scuola

Modello Croazia: scuole digitalizzate e identità digitale per un’educazione innovativa

Link copiato negli appunti