MUR, al via il decreto che fissa 15.088 posti per specializzazioni sanitarie nel 2024/25

La ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha firmato il decreto che definisce la ripartizione dei posti disponibili per le Scuole di specializzazione accreditate di area sanitaria ad accesso riservato ai medici. Il provvedimento stabilisce una distribuzione articolata delle risorse: dei 15.088 contratti totali, 14.483 sono sostenuti da finanziamenti statali, rappresentando la quota principale dell’offerta formativa.

A questi si aggiungono 559 posti aggiuntivi garantiti da fondi regionali e 46 contratti resi possibili grazie a stanziamenti di altri enti pubblici e privati. Il decreto prevede inoltre 195 posti riservati alle categorie specificate dall’articolo 35 del Dlgs 368/1999, destinati alla sanità militare e al servizio sanitario nazionale.

Le domande e la procedura di candidatura

I candidati possono presentare la propria domanda di specializzazione attraverso il portale www.universitaly.it, accedendo dalla propria pagina personale. La scadenza per effettuare la scelta di tipologia e sede è fissata per lunedì 29 settembre 2025.

La pubblicazione delle assegnazioni dei candidati alle Scuole di specializzazione è programmata per martedì 30 settembre 2025. Successivamente, dal 30 settembre fino a lunedì 6 ottobre 2025, sarà possibile completare l’immatricolazione presso le Scuole di assegnazione. Il rispetto di queste tempistiche risulta fondamentale per garantire l’accesso regolare ai percorsi di formazione specialistica.

La prova di ammissione per l’accesso alle scuole di specializzazione medica si è svolta il 22 luglio 2025, rappresentando il primo step del percorso selettivo nazionale. L’inizio delle attività didattiche è programmato per il 1° novembre 2025, data che segna l’avvio ufficiale del nuovo anno accademico per tutti gli specializzandi.

Il rispetto delle scadenze intermedie risulta fondamentale per garantire una corretta programmazione formativa e permettere agli atenei di organizzare efficacemente i percorsi specialistici.