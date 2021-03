Amici 2021 serale: la prima puntata

Mancano pochissime ore alla prima puntata del serale di Amici 2021 e noi siamo tutti molto emozionati all’idea di rivedere sul palco i talenti del programma condotto da Maria de Filippi. Come avvviene ormai da anni, anche quest’anno il programma serale non sarà trasmesso in diretta ma in differita, viene registrato solitamente il giovedì. Volete sapere chi saranno i giudici di quest’anno? Coloro che avranno l’arduo compito di valutare i talenti che si scontreranno per arrivare alla vittoria?

Leggi anche: Amici 2021 Serale: concorrenti e squadre

Amici 2021 serale: i giudici

E ora torniamo a noi, parliamo di cose serie e scopriamo chi saranno i tre giudici che siederanno in giuria per valutare, giudicare e, quando è necessario, criticare le esibizioni dei ragazzi. Un trio tutto al maschile:

Stefano de Martino: da concorrente, dopo tanti anni, passa dall’altra parte e giudicherà i ragazzi;

da concorrente, dopo tanti anni, passa dall’altra parte e giudicherà i ragazzi; Stash: anche lui, è stato concorrente, vincitore, l’anno scorso nelle vesti di insegnante e quest’anno sarà giudice;

anche lui, è stato concorrente, vincitore, l’anno scorso nelle vesti di insegnante e quest’anno sarà giudice; Emanuele Filiberto: quest’anno non si sono fatti mancare niente, siederà anche lui, Emanuele Filiberto di Savoia, nel posto riservato ai giudici.

Amici 2021 serale: gi ospiti

Oltre alla conduttrice, i giudici, i ragazzi e i professori non possono mancare gli ospiti. Per l’esordio di questa nuova stagione, la padrona di casa ha voluto come ospite la sua cara amica, attrice e presentatrice Sabrina Ferilli che, al contrario di quanto si dice sul web, non saràpresente tutte le serate. Rivedremo, probabilmente, il duo comico composto da Pio e Amedeo!

Non perderti: