Amici 2021 prima puntata: anticipazioni [SPOILER]

Amici 2021 prima puntata: quando?

La prima puntata del serale di Amici 2021 andrà in onda su Canale 5 in differita sabato 20 marzo alle ore 21.40 con la conduzione di Maria De Filippi. In ritardo rispetto allo scorso anno (che era a fine febbraio) l’inizio della fase finale del talent show targato Mediaset. Il programma viene registrato il giovedì pomeriggio, per cui sul web iniziano già a circolare le prime anticipazioni, come dal sito Isa e Chia.

Amici 2021 prima puntata: le squadre

Ecco come sono composte le squadre. Squadra Zerbi-Celentano

Deddy (cantante)

Enula (cantante)

Esa (cantante)

Leonardo (cantante)

Sangiovanni (cantante)

Serena (ballerina)

Tommaso (ballerino)

Squadra Arisa-Cuccarini

Alessandro (ballerino)

Gaia (cantante)

Ibla (cantante)

Martina (ballerina)

Raffaele (cantante)

Rosa (ballerina)

Tancredi (cantante)

Squadra Pettinelli-Peparini

Aka7even (cantante)

Giulia (ballerina)

Samuele (ballerino)

Amici 2021 prima puntata: spoiler

La giuria è composta da Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia. In questa nuova edizione non ci sarà più Giuliano Peparini come direttore artistico del Serale dopo anni e anni in ci ha militato all’interno del talent show, ma Stephane Jarny. Si tratta di un coreografo internazionale che si è occupato di show nei teatri e nelle televisioni di tutto il mondo, ha collaborato con grandi artisti tra cui Vanessa Paradis, Karl Lagerfeld, Jane Birkin, Franck Dusbosc, Dany Boon, Guillaume Canet, Pascal Obispo, inoltre Etienne Daho, Bob Sinclar, Renan Luce, Jenifer, Lio, Kenji, Kylie Minogue, Zazie, Mika; senza dimenticare grandi brand come Dior, Coca Cola per JP Gaultier, Renault, MUMM, L’ORÉAL.

Dopo la prima manche Rosa, Gaia e Tancredi sono finiti al ballottaggio. Gaia è stata eliminata. Dopo la seconda manche Raffaele, Ibla e Martina sono finiti al ballottaggio. Raffaele ha affrontato un ulteriore ballottaggio contro l’allievo uscito sconfitto dalla terza manche. Alla fine della terza manche Deddy, Esa e Sangiovanni sono finiti al ballottaggio. A questo punto Raffaele ed Esa sono stati i protagonisti del ballottaggio finale. Il pubblico presente in studio è stato dotato di un telecomando per votare l’allievo preferito che è stata la ballerina Giulia.