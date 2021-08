Cigarettes After Sex a Rock in Roma 2022: data

Dopo l’annuncio di Kendrick Lamar e quello di Coez, Rock in Roma nell’ormai lontano 2019 aveva svelato un terzo artista per la sua edizione 2020, mai andata in scena a causa della pandemia da Covid-19. Stiamo parlando dei Cigarettes After Sex che sarebbero dovuti sul palco dell’Ippodromo di Capannelle giovedì 9 luglio. Il live è stato prima rimandato al 2021 ed ora all’estate 2022, con una data che però ancora non è stata annunciata.

Cigarettes After Sex a Rock in Roma 2022: biglietti

I biglietti per il concerto dei Cigarettes After Sex a Rock in Roma 2022 sono disponibili in prevendita sul sito ufficiale di Rock in Roma e online su TicketOne. I biglietti già acquistati in precedenza restano validi per la nuova data che verrà svelata prossimamente. Ecco i prezzi:

Posto Unico – € 41,40 + diritti di prevendita

Sul palco della famosa manifestazione capitolina la band porterà l’ultimo disco dal titolo “Cry”“, secondo capitolo dell’avventura discografica del gruppo dopo il fortunatissimo debutto con LP omonimo. Brani in cui la voce sensuale e androgina del leader Greg si mischia alla perfezione con i delay delle chitarre e le ritmiche rallentate per accendere una corrente emozionale unica nel suo genere.

Cigarettes After Sex a Rock in Roma 2022: come arrivare

Per arrivare all’Ippodromo di Capannelle per il concerto dei Cigarettes After Sex a Rock in Roma 2020 è molto comodo usare il treno, infatti basta prendere l’FL4 da Stazione Termini e la fermata è a Capannelle, a circa 700 metri dall’ippodromo. Ci sono poi, per il ritorno, treni speciali notturni. Se invece volete prendere l’autobus, la fermata è a 100 metri dall’ingresso principale. Le linee da prendere sono 654 e 664. Se arrivate in automobile potete prenotare un posto in un parcheggio custodito su Parkclick.

