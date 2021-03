Festival di Sanremo 2021: la classifica completa

Sabato 6 marzo 2021 è andata in scena la finale della 71esima edizione del Festival di Sanremo con la conduzione di Amadeus e Fiorello. Il favorito Ermal Meta non è riuscito a portarsi a casa la seconda vittoria come prevedevano tutti e si è classificato “solo” al terzo posto. Ad avere la meglio sono stati Francesca Michielin e Fedez che hanno conquistato la medaglia d’argento grazie al televoto – con non poche polemiche al seguito per le Stories pubblicate dalla moglie del cantante Chiara Ferragni – e i Maneskin che hanno vinto.

Maneskin – Zitti e buoni

Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome

Ermal Meta – Un milione di cose da dirti

Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima

Irama – La genesi del tuo colore

Willie Peyote – Mai dire mai (la locura)

Annalisa – Dieci

Madame – Voce

Orietta Berti – Quando ti sei innamorato

Arisa – Potevi fare di più

La Rappresentante di Lista – Amare

Extraliscio + Davide Toffolo – Bianca luce nera

Lo Stato Sociale – Combat Pop

Noemi – Glicine

Malika Ayane – Ti piaci così

Fulminacci – Santa Marinella

Max Gazzè – Il farmacista

Fasma – Parlami

Gaia – Cuore amaro

Coma_Cose – Fiamme negli occhi

Ghemon – Momento perfetto

Francesco Renga – Quando trovo te

Gio Evan – Arnica

Aiello – Ora

Bugo – E invece si

Random – Torno a te

Festival di Sanremo 2021: tutti i premi

È Gaudiano, con la canzone “Polvere da sparo“, il vincitore della Sezione Nuove Proposte e si esibirà ad inizio puntata finale della manifestazione. Wrongonyou, con la canzone “Lezioni di volo”, ha vinto il Premio della Critica “Mia Martini” per la Sezione Nuove Proposte. Davide Shorty, con la canzone “Regina”, ha vinto il premio della Sala Stampa Radio, Tv e Web “Lucio Dalla” per la Sezione Nuove Proposte.

Colapesce Dimartino con Musica Leggerissima hanno vinto il Premio Lucio Dalla, assegnato dalla Sala Stampa Radio-Tv-Web, con 21 voti su 98 testate votanti. Secondo Ermal Meta con 12 preferenze, terza Annalisa con 8. Willie Peyote con il brano Mai dire mai (La locura) ha vinto il Premio della Critica Mia Martini – Sezioni Campioni, dato dalla Sala Stampa. Willie Peyote ha ricevuto 21 voti, su 64 testate chiamate ad esprimere il voto. Secondi Colapesce Dimartino con 13 preferenze, terzi Extraliscio feat. Davide Toffolo con 6. Il Premio Sergio Bardotti Miglior Testo va a Madame e Miglior composizione musicale a Ermal Meta.