Flora e Ulisse su Disney Plus: uscita, cast e trama

Flora e Ulisse su Disney Plus: uscita

Qualche giorno fa Disney Plus ha rilasciato il trailer e le nuove immagini della commedia avventurosa Flora e Ulisse che arriverà sulla famosa piattaforma di film e serie tv in streaming il prossimo 19 febbraio. Ricordiamo che con Disney Plus si può effettuare lo streaming simultaneo da 4 dispositivi e si può collegare l’account con 7 dispositivi. L’app è compatibile con smart tv, dispositivi Android e iOS, tutti i device Amazon, i pc con sistemi Windows e Mac.

Flora e Ulisse su Disney Plus: cast

La pellicola Flora e Ulisse vede nel cast Matilda Lawler, Alyson Hannigan, Ben Schwartz, Anna Deavere Smith, Danny Pudi, Benjamin Evans Ainsworth, Janeane Garofolo e Kate McCucci. Il film vede dietro la macchina da presa Lena Khan, con una produzione di Gil Netter. La pellicola è basata sul romanzo “Flora e Ulisse. Le avventure illustrate” di Kate DiCamillo, edito in Italia da Il Castoro, la sceneggiatura del lungometraggio invece è di Brad Copeland. Katterli Frauenfelder e James Powers sono i produttori esecutivi.

Leggi anche:

Flora e Ulisse su Disney Plus: trama

Come già detto in precedenza questo lavoro trae ispirazione dal libro vincitore della Newbery Medal che ha come protagonista assoluta Flora, una bambina di 10 anni grande amante di fumetti che si autodefinisce cinica, i cui genitori si sono lasciati da poco. Dopo aver salvato uno scoiattolo, a cui lei stessa ha dato il nome di Ulisse, scoprirà ben presto che l’animale ha dei poteri straordinari da supereroe e con lui riuscirà a vivere una serie di strani eventi che cambieranno per sempre la sua vita e il suo modo di vederla.