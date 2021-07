Invito al viaggio: data

Franco Battiato ha attraversato il mondo delle sette note, arricchendole e conquistando un pubblico sempre più vasto: per questo motivo il prossimo 21 settembre ci sarà il concerto-evento chiamato Invito al viaggio all’Arena di Verona, dedicato al suo disco più radiosamente pop, La voce del padrone, pubblicato 40 anni fa proprio in quella data. Questo live metterà insieme figure del mondo dello spettacolo con un’orchestra formata dalla Filarmonica dell’Opera Italiana Bruno Bartoletti, Carlo Guaitoli alla direzione d’orchestra e pianoforte, Angelo Privitera alle tastiere e programmazione, Osvaldo Di Dio, Antonello D’Urso e Chicco Gussoni alle chitarre, Andrea Torresani al basso,Giordano Colombo alla batteria.

Invito al viaggio: biglietti

Le prevendite per questo appuntamento dal vivo sono già aperte dal 15 luglio per platea e 1° e 2° gradinata numerata, mentre dal 19 luglio per la gradinata libera in fase di numerazione. I cantanti che fanno parte del cast sono: Alice, Arisa, Baustelle, Sonia Bergamasco, Bluvertigo, Angelo Branduardi, Umberto Broccoli, Vasco Brondi, Brunori Sas, Paolo Buonvino, Juri Camisasca, Giovanni Caccamo, Roberto Cacciapaglia, ColapesceDimartino, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Diodato, Emma, Eugenio Finardi, Max Gazzè, Fabrizio Gifuni, Mario Incudine, Luca Madonia, Fiorella Mannoia, Mahmood, Gianni Maroccolo con Andrea Chimenti, Antonio Aiazzi e Beppe Brotto, Morgan, Nabil Bey, Gianna Nannini, Manet Raghunath, Danilo Rossi, Saturnino, Subsonica, Paola Turci.

Invito al viaggio: come arrivare

Ecco come arrivare all’Arena di Verona per il concerto-tributo a Franco Battiato: