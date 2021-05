“E ti vengo a cercare” è una delle canzoni più famose di Franco Battiato: testo e significato possono aiutarci a comprenderne meglio la portata, che va ben oltre una semplice canzone d’amore. C’è infatti, come vedremo più avanti, chi le attribuisce un significato spirituale. “E ti vengo a cercare” è il brano portante dell’album Fisiognomica (1988). Album che, come spesso accade nella produzione del Maestro, è riuscito ad accostare l’accessibilità della musica pop con una serie di significati profondi e suggestivi.

Leggi: Franco Battiato, le più belle frasi delle sue canzoni

Il significato di “E ti vengo a cercare”

All’uscita dell’album, Battiato ha lasciato agli ascoltatori libera interpretazione. Molti, tuttavia, sono concordi nel ritenere che il brano vada ben oltre l’amore per una donna, e che si tratti sostanzialmente di una dichiarazione di tipo “spirituale“.

Volendo spiegare il brano attraverso le parole dello stesso cantautore, possiamo dire che:

È una canzone volutamente ambigua. Divini sono, per chi ama, anche una donna o un uomo, a seconda dei casi. Però la tendenza è verso un essere superiore. C’è anche il tema dell’emancipazione dalle passioni che fa pensare a qualcosa di divino, così come anche la ricerca dell’essenza.

E ti vengo a cercare (Testo)

E ti vengo a cercare

Anche solo per vederti o parlare

Perché ho bisogno della tua presenza

Per capire meglio la mia essenza.

Questo sentimento popolare

Nasce da meccaniche divine

Un rapimento mistico e sensuale

Mi imprigiona a te.

Dovrei cambiare l’oggetto dei miei desideri

Non accontentarmi di piccole gioie quotidiane

Fare come un eremita

Che rinuncia a sé.

E ti vengo a cercare

Con la scusa di doverti parlare

Perché mi piace ciò che pensi e che dici

Perché in te vedo le mie radici.

Questo secolo oramai alla fine

Saturo di parassiti senza dignità

Mi spinge solo ad essere migliore

Con più volontà.

Emanciparmi dall’incubo delle passioni

Cercare l’Uno al di sopra del Bene e del Male

Essere un’immagine divina

Di questa realtà.

E ti vengo a cercare

Perché sto bene con te

Perché ho bisogno della tua presenza.

Leggi anche:

rabendeviaregia, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons