La cura di Franco Battiato: testo e significato

Franco Battiato è morto nella mattinata di martedì 18 maggio 2021, a 76 anni, nella sua residenza di Milo. Una delle sue canzoni simbolo è La cura, pubblicata nel 1997 dalla Mercury Records come estratta dal disco L’imboscata. Il brano in versione digitale è certificato doppio disco di platino con oltre 60mila copie vendute.

Nel brano la voce del Maestro si rivolge ad una persona amata con evocazioni ed esortazioni alla guarigione, puntando tutto sul potere terapeutico della musica e delle parole, utilizzando delle suggestioni filosofiche (“Percorreremo assieme le vie che portano all’essenza»), esotiche («Vagavo per i campi del Tennessee / come vi ero arrivato chissà”) e oniriche (“Più veloci di aquile i miei sogni / attraversano il mare”).

Ecco il testo ufficiale de La cura di Franco Battiato:

Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie

Dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via

Dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo

Dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai

Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d’umore

Dalle ossessioni delle tue manie

Supererò le correnti gravitazionali

Lo spazio e la luce per non farti invecchiare

E guarirai da tutte le malattie

Perché sei un essere speciale

Ed io, avrò cura di te

Vagavo per i campi del Tennessee

Come vi ero arrivato, chissà

Non hai fiori bianchi per me?

Più veloci di aquile i miei sogni

Attraversano il mare

Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza

Percorreremo assieme le vie che portano all’essenza

I profumi d’amore inebrieranno i nostri corpi

La bonaccia d’agosto non calmerà i nostri sensi

Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto

Conosco le leggi del mondo, e te ne farò dono

Supererò le correnti gravitazionali

Lo spazio e la luce per non farti invecchiare

Ti salverò da ogni malinconia

Perché sei un essere speciale

Ed io avrò cura di te

Io sì, che avrò cura di te