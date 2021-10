Le più famose poesie sul sorriso dei grandi scrittori

L’espressione facciale più potente e profonda di tutte? Il sorriso. Il 1 ottobre ne ricorre la Giornata mondiale. Quale migliore occasione per leggere le più famose poesie sul sorriso dei più grandi poeti di tutti i tempi?

Il sorriso è universalmente considerato un modo per dimostrare gioia. Può comunicare il nostro mondo interiore a chi abbiamo di fronte, può manifestare segno di benvenuto a chi incontriamo per la prima volta.

E’ incredibile e, probabilmente inimmaginabile, la portata di un sorriso e l’influenza che questo possa esercitare non solo nella nostra, ma anche nella vita degli altri.

Il sorriso, poesie indimenticabili

Non a caso al sorriso, poeti del calibro di Gibran, Neruda, Alda Merini, Faber, hanno dedicato i loro versi. Madre Teresa diceva “Non conosceremo mai tutto il bene che un semplice sorriso può fare.” Forse è vero, ma che ne dici di provare a scoprirlo leggendo queste indimenticabili poesie nel World smile day 2021?

Prendi un sorriso

Prendi un sorriso,

regalalo a chi non l’ha mai avuto.

Prendi un raggio di sole

fallo volare là dove regna la notte.

Scopri una sorgente

fa bagnare chi vive nel fango.

Prendi una lacrima,

posala sul volto di chi non ha pianto.

Prendi il coraggio,

mettilo nell’animo di chi non sa lottare.

Scopri la vita,

raccontala a chi non sa capirla.

Prendi la speranza,

e vivi nella sua luce.

Prendi la bontà,

e donala a chi non sa donare.

Scopri l’amore,

e fallo conoscere al mondo.

(Mahatma Gandhi)

Sorridi

Sorridi donna

sorridi sempre alla vita

anche se lei non ti sorride.

Sorridi agli amori finiti

sorridi ai tuoi dolori

sorridi comunque.

Il tuo sorriso sarà

luce per il tuo cammino

faro per naviganti sperduti.

Il tuo sorriso sarà

un bacio di mamma,

un battito d’ali,

un raggio di sole per tutti.

(Alda Merini)

Sorridi

Sorridi, anche se il cuore ti duole

sorridi, anche se si sta spezzando

quando ci sono nuvole nel cielo

ci passerai sopra

se sorridi attraverso

la tua paura e al dolore

sorridi e forse domani

scoprirai che la vita vale ancora

la pena di essere vissuta

se tu solo sorridi

illumini il tuo viso di tristezza

e nascondi ogni traccia di contentezza

ma anche se una lacrima sta per scendere

è quello il momento in cui devi

continuare a provare

sorridi, a che serve piangere?

scoprirai che la vita vale ancora

la pena di essere vissuta

se tu solo sorridi

anche se il cuore ti duole

sorridi, anche se si sta spezzando

quando ci sono nuvole nel cielo

ci passerai sopra

se sorridi attraverso

la tua paura e al dolore

sorridi e forse domani

scoprirai che la vita vale ancora

la pena di essere vissuta

se tu solo sorridi

è il momento in cui devi continuare

a sorridere, a che serve piangere?

scoprirai che la vita vale ancora

la pena di essere vissuta

se tu solo sorridi.

(Charlie Chaplin)

Il sorriso

C’è un sorriso d’amore,

E c’è un sorriso d’inganno,

E c’è un sorriso dei sorrisi

In cui questi due sorrisi si incontrano.

E c’è uno sguardo d’odio,

E c’è uno sguardo di disprezzo,

E c’è uno sguardo degli sguardi

Che tentate di scordare invano;

Perché si pianta nel profondo del cuore,

E si pianta nel profondo della schiena

E nessun sorriso che mai fu sorriso,

Ma un solo sorriso soltanto,

Che fra la culla e la tomba

Si può sorridere soltanto una volta;

Ma, quando è sorriso una volta,

C’è una fine a tutta l’angoscia.

(William Blake)

Una risata

Una risata.

Forse un giorno

la sentirò prorompermi in gola.

Giorno di gran sole,

risata sopra il mondo,

e poi

due braccia

che mi sollevino ansante

verso la prima stella della sera.

(Sibilla Aleramo)

Il valore di un sorriso

Donare un sorriso

Rende felice il cuore.

Arricchisce chi lo riceve

Senza impoverire chi lo dona.

Non dura che un istante,

Ma il suo ricordo rimane a lungo.

Nessuno è così ricco

Da poterne fare a meno

Né così povero da non poterlo donare.

Il sorriso crea gioia in famiglia,

Da sostegno nel lavoro

Ed segno tangibile di amicizia.

Un sorriso dona sollievo a chi è stanco,

Rinnova il coraggio nelle prove,

E nella tristezza è medicina.

E poi se incontri chi non te lo offre,

Sii generoso e porgigli il tuo:

Nessuno ha tanto bisogno di un sorriso

Come colui che non sa darlo.

(Frederick Faber)

Ripenso il tuo sorriso

Ripenso il tuo sorriso, ed è per me un’acqua limpida

scorta per avventura tra le petraie d’un greto,

esiguo specchio in cui guardi un’ellera i suoi corimbi;

e su tutto l’abbraccio d’un bianco cielo quieto.

Codesto è il mio ricordo; non saprei dire, o lontano,

se dal tuo volto s’esprime libera un’anima ingenua,

o vero tu sei dei raminghi che il male del mondo estenua

e recano il loro soffrire con sé come un talismano.

Ma questo posso dirti, che la tua pensata effigie

sommerge i crucci estrosi in un’ondata di calma,

e che il tuo aspetto s’insinua nella mia memoria grigia

schietto come la cima d’una giovinetta palma…

(Eugenio Montale)

Il sorriso di lei

Il sorriso di lei non era diverso dagli altri –

Stessa forma, fossette ai lati –

Eppure ti faceva stare male, come quando

un uccello si alza in volo, vuole cantare,

poi ricorda il Proiettile che l’ha ferito –

Allora si aggrappa a un ramo sottile,

convulso e la musica intanto si schianta –

come perle – finite nel Pantano –

(Emily Dickinson

Sorriso

Non costa nulla e

produce molto, arricchisce chi lo riceve

senza impoverire chi lo dona.

Non dura che un istante, ma nel ricordo può essere eterno.

E’ il segno sensibile di un’amicizia profonda.

Nessuno è così ricco da poterne fare a meno

e nessuno è così povero da non meritarlo.

Un sorriso da’ riposo alla stanchezza e allo scoraggiamento;

rinnova il coraggio, nella tristezza è consolazione.

Un sorriso è un bene che ha valore nell’istante in cui si dona.

Se incontrerai chi il sorriso a te non dona, sii generoso e da’ il tuo,

perché nessuno ha tanto bisogno di sorriso

come chi non sa darlo.

(Kahlil Gibran)

