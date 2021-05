Summertime 2 su Netflix: conferma

Netflix ha confermato la seconda stagione di Summertime, la serie originale italiana prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios, che ha ricevuto ottimi consensi con la prima stagione pubblicata a maggio 2020. Le nuove puntate saranno sempre visibili sulla famosa piattaforma di streaming (che ha più di 183 milioni di abbonati paganti in oltre 190 paesi) dal 3 giugno 2021. Le riprese sono state effettuate anche grazie anche al sostegno della Emilia-Romagna Film Commission. Questa la sinossi ufficiale:

Quante cose possono succedere in un anno? Molte, soprattutto quando si è giovani come i protagonisti di Summertime. L’estate è tornata, Summer, Edo e Sofia superano l’esame di maturità e fanno progetti per il futuro, Ale è in Spagna alle prese con il suo rientro in pista e una nuova vita sentimentale con Lola, mentre Dario è in cerca di una strada sua. Ognuno alla scoperta di cosa significa davvero diventare grandi. Ma questa estate parlerà soprattutto d’amore: il tormento e l’estasi di un sentimento che dall’essere sognato, desiderato e temuto diventa finalmente realtà e che, ancora una volta sulle note di un’emozionante colonna sonora, aprirà i cuori dei ragazzi a nuove sfide.

Summertime 2 su Netflix: cast

Confermato il cast della prima stagione, quindi ritroveremo Summer (Coco Rebecca Edogamhe), Ale (Ludovico Tersigni), Dario (Andrea Lattanzi), Sofia (Amanda Campana), Edo (Giovanni Maini) e Blue (Alicia Ann Edogamhe). Al loro fianco, nei ruoli adulti, anche Isabella (Thony), mamma di Summer e Blue, e Maurizio (Mario Sgueglia), papà di Ale. “Per me è una cosa veramente importante perché è la rappresentazione della normalità. Adesso ho un po’ di paura perché posso immaginare alcuni dei commenti quando uscirà la serie, ma siamo tutti diversi ed è giusto che vengano rappresentate quelle realtà che normalmente non hanno una voce”, ha dichiarato la Edogamhe in un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni.

Summertime 2 su Netflix: novità

Se nel cast non ci sono novità, troviamo delle new entry dietro la macchina da presa: la regia è affidata a Francesco Lagi, già co-regista e co-autore della prima stagione, e a Marta Savina. Tutti gli episodi avranno come sceneggiatori Enrico Audenino e Francesco Lagi con l’aiuto di Daniela Gambaro, Luca Giordano e Vanessa Picciarelli nella scrittura di alcuni testi. Nel trailer ufficale troviamo il brano “Fiamme negli occhi”, il brano dei Coma_Cose presentato in anteprima sul palco del Festival di Sanremo 2021 e ormai divenuto un tormentone. Continua così la collaborazione con l’eclettico duo cantautoriale che su queste note accompagnerà anche nella seconda stagione le storie dei personaggi tra le atmosfere estive della costa adriatica.