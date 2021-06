Temptation Island 2021: la coppia formata da Floriana e Federico

Siamo tutti carichi e pronti per la nuova edizione di Temptation Island che inizia su Canale 5 il 30 giugno? Quest’anno troviamo solo Nip, inoltre ad accompagnare le sei coppie nel loro viaggio dei sentimenti ci sarà il conduttore storico Filippo Bisciglia. “Per quanto riguarda i casting devo dire che non è stato semplice. Molte coppie durante il lockdown si sono chiuse dentro casa e questo, ovviamente, ha fatto emergere delle problematiche che magari già esistevano, ma la routine di tutti i giorni aveva permesso di non affrontarle. Sono uscite fuori già dalle prime chiacchiere durante i casting”, ha dichiarato l’autrice Raffaella Mennoia a Fanpage. Oggi vogliamo conoscere meglio le coppie che parteciperanno alla nuova edizione, in particolare Floriana e Federico, andiamo!

Temptation Island 2021: Floriana e Federico

Floriana ha 21 anni e gestisce il bar del suocero, mentre Federico ne ha 34 e sono entrambi di Palermo. I due stanno insieme da 2 anni e convivono da un anno per volontà di Floriana. E perché partecipano a Temptation Island? Forse a causa della differenza d’età?

Floriana e Federico: perché partecipano

Da quando sono nella stessa casa è come se vivessero vite separate: “Lui si sveglia tardi la mattina, va al bar, rientra alle 19:30 perché io voglio mangiare a quell’ora. Dopo di che io vado a dormire alle 21:30 e lui passa la serata fino a tardi sul divano. Ho scritto a Temptation Island perché io vorrei costruire una famiglia con lui ma non so se lui sia ancora innamorato di me”, ha dichiarato lei. Federico conferma di non avere più stimoli con lei: “È pesante e piena di fissazioni. Vengo a Temptation per accontentare lei. Di sicuro me la vivrò al 100 per cento”, ha aggiunto lui. La storia è già al capolinea?