Zaino per la scuola: come sceglierlo?

Le vacanze sono agli sgoccioli e, se non ce l’hai già, dovrai procurarti uno zaino per la scuola. Sì, ma come sceglierlo? Scegliere lo zaino giusto, considerata la miriade di modelli disponibili in commercio, può sembrare un’impresa.

C’era una volta “lo” zaino per andare a scuola. Basic, bicolor, unisex. Oggi, invece, di zaini scolastici per teenager ne esistono tantissimi, di vari modelli e colori. Stai cercando uno zaino nuovo da acquistare prima del suono della campanella? Prima di scegliere il tuo nuovo “compagno da scuola”, tieni presente tre elementi: prezzo, funzionalità, stile.

Leggi: Zaini scuola superiore, 7 modelli per ragazza e ragazzo

Come scegliere lo zaino per la scuola

Prima di analizzare i tre fattori da tenere in considerazione nella scelta dello zaino per la scuola, vogliamo darti alcuni suggerimenti ai quali probabilmente, preso dalla foga del momento, non penseresti. Ovvero, esaminare lo zaino, dentro e fuori, e tenere d’occhio quanto segue:

cuciture allentate, irregolari o trascurate, che potrebbero facilmente rompersi

presenza di bordi di tessuto grezzo o sfilacciato che potrebbero disfarsi

cerniere che sono apertamente esposte alle intemperie (opta, invece, per quelle con risvolti in tessuto che sono in grado di tenere l’acqua fuori dallo zaino)

Scegliere lo zaino, consigli utili

Lo zaino per la scuola è uno degli acquisti più impegnativi nello shopping del back to school. Lo utilizzerai ogni giorno per diversi anni: deve resistere all’uso quotidiano, compresi i viaggi da e per la scuola, e il trattamento, spesso e volentieri privo di accorgimenti, che gli studenti gli riservano.

Scegli la taglia giusta: la larghezza di uno zaino dovrebbe essere relativamente proporzionata alla larghezza della persona. L’altezza, invece, dovrebbe estendersi da 5 cm sotto le scapole fino all’altezza della vita.

Opta per spalline larghe e imbottite, che offrono maggiore comfort e proteggono le spalle da una pressione eccessiva. È importante utilizzare entrambe le cinghie per distribuire uniformemente il peso dello zaino. Meglio se le cinghie sono regolabili.

Prediligi tasche e scomparti. Uno zaino dotato di tasche, fessure e divisori per distribuire uniformemente il peso sono migliori.

Prezzo

Prezzo: quanto costa uno zaino? In media, uno zaino scolastico, di una collezione nuova e di marca in fascia media-alta, ha un prezzo che si aggira tra le 30 e le 60 euro. Possiamo risparmiare comprando uno zaino di una collezione passata, o scegliendo una marca meno conosciuta. Se optiamo per tracolle e borse di pelle il prezzo potrebbe decisamente salire. Oppure, potresti fare il “colpaccio” grazie alle App di vendita di abbigliamento ed accessori usati (ma in buono stato). Qui, in genere, si fanno affari.

Funzionalità

Funzionalità: uno zaino pratico. Prima di comprare uno zaino alla moda, ma decisamente troppo piccolo, considera le tue esigenze. Lo zaino deve essere prima di tutto pratico, ovvero deve essere abbastanza grande da contenere libri, quaderni, ecc… Deve essere comodo, soprattutto se vai a scuola con i mezzi pubblici o in motorino. Deve essere di buona qualità in modo che preservi la tua salute e possa durare nel tempo.

Stile

Stile: quali zaini sono di moda. Le case produttrici di materiale scolastico per il 2021 hanno prodotto numerosi zaini dal tessuto stampato: i colori più gettonati, tuttavia, sembrano essere quelli pastello. Per l’uomo si afferma sempre di più l’uso della tracolla piuttosto che lo zaino. Se vuoi sentirti un vero dandy scegli quella di pelle o scamosciata. Un classico sempre attuale è lo zaino monocolore di marche ormai celebri.

Leggi anche: