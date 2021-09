A settembre 2021, tornano come di consueto le promozioni per studenti e insegnanti che intendono acquistare supporti informatici per scuola dell’obbligo e Università. Apple regala AirPods ma, se non vi servono, potete risparmiare bei soldoni acquistando solo il Mac o l’iPad direttamente su Amazon. Ecco qualche consiglio per fare l’affare con computer e tablet.

Back To School Apple 2021

Quest’anno, e fino all’11 ottobre 2021, studenti e studentesse iscritti o ammessi all’università -ma anche i genitori che acquistano per loro, i docenti e il personale degli istituti di ogni ordine e grado- che acquistano un Mac o iPad idoneo sullo store Education (con sconto Edu, quindi), si portano a casa un paio di AirPods omaggio. In alternativa, potranno optare per AirPods Pro, pagando una differenza di 100€.

Ci sono diverse limitazioni, però. La promozione infatti vale solo su determinati modelli di Mac e iPad:

Mac: iMac, Mac mini, Mac Pro, MacBook Pro e MacBook Air

iPad: iPad Pro e iPad Air

E può essere applicata solo ai clienti idonei (dipendenti di istituti di istruzione di ogni ordine e grado, studenti nel ciclo di istruzione superiore, genitori di studenti nel ciclo di istruzione superiore) e attraverso i canali idonei (Apple Store, Apple Store settore Education e attraverso il numero di telefono 800 554 533). In tutti i casi verrà verificata l’effettiva iscrizione o ammissione all’istituto).

Lo sconto effettivo applicato è pari a 146.72€, come riportato nella pagina Termini e Condizioni di Apple. Se però gli AirPods non vi servono, è meglio puntare su Amazon perché così il risparmio resta in tasca a voi. Tant’è che, con meno di 1.000€ (al seconda delle fluttuazioni di prezzo), spesso si riesce a portarsi a casa un Mac di tutto rispetto.

Risparmio su Amazon

Al momento della stesura di questo post, il MacBook Air di ultima generazione viene solo 999€, cioè 160€ in meno rispetto al prezzo di listino (pari a uno sconto del 14%) per il taglio dal 256GB; lo sconto sale al 16% (230€ in meno) per quello da 512GB. Si tratta di una macchina molto performante e leggera, con feature di rilievo:

Chip M1 progettato da Apple

Autonomia fino a 18 ore

CPU 8‐core

GPU fino a 8‐core

Neural Engine 16‐core

8GB di memoria unificata

Archiviazione SSD da 256GB e 512GB

Il MacBook Pro invece arriva ad un ottimo -12% di sconto, ovvero 210€ di risparmio rispetto al prezzo di listino. Si parte da 1.387€ per il MacBook Pro M1 di ultima generazione. E in più, con Amazon, potete accedere al pagamento rateale a tasso zero senza finanziarie, né seccature o oneri di altra natura.

Pagamento a Rate su Amazon

Su Amazon, a seconda del tipo di account che possedete, esistono due opzioni di rateizzazione principali: il Rateo Amazon (quello davvero conveniente e senza rotture di scatole) e quello Cofidis (che è una vera e propria finanziaria, con tempi tecnici più lunghi).

Il Rateo Amazon a tasso Zero permette di acquistare prodotti nuovi o ricondizionati certificati con un’opzione di acquisto a “5 rate mensili di Amazon” o “12 rate mensili di Amazon” a tasso zero reale (l’addebito viene ripartito direttamente da Amazon, senza intermediari né finanziarie) ma chiaramente si applica solo ai prodotti venduti e spediti da Amazon.it.

La fregatura è che non tutti gli utenti possono attivare questa opzione d’acquisto. Dipende strettamente dalle politiche di Amazon. Per utilizzare questo metodo di pagamento l’account deve rispettare alcuni requisiti necessari ma non sufficienti tra cui:

Residenza italiana.

Account Amazon.it attivo da almeno un anno.

Carta di carta di credito o di debito valida, associata al proprio account Amazon.it. Per le rate va bene anche una prepagata, purché nel proprio account sia indicata anche un’altra carta di credito o di debito tradizionale (con scadenza non prima di 20 giorni dopo la data di scadenza dell’ultima rata). Molti utenti tuttavia segnalano di essere riusciti nell’impresa anche solo con una PostePay.

Buona cronologia di pagamenti su Amazon.it.

Quando l’opzione di pagamento rateale è disponibile, è sufficiente mettere la spunta sulla voce “Rate mensili di Amazon” invece che su “Pagamento in unica soluzione” prima di infilare il Mac nel carrello. Dopodiché, in modo del tutto automatico e trasparente, l’addebito verrà effettuato una volta al mese. Bonus: Funziona anche con Postepay e ricaricabili.