Back to school, cosa comprare per il liceo

Back to school in vista… cosa comprare per il ritorno sui banchi di scuola? Il modo più intelligente per acquistare materiale scolastico, molto probabilmente, sta nell’attendere che l’anno inizi per capire realmente di cosa hai bisogno. I tuoi prof, magari, possono consigliarti marche, dimensioni o quantità specifiche. Il che può aiutarti a risparmiare notevolmente sulle spese per il back to school. Ma da qualche parte dovrai pure iniziare. Ti suggeriamo una lista generica dalla quale puoi prendere spunto.

Cosa comprare per il back to school

E’ arrivato “quel” periodo dell’anno. Le temperature iniziano ad abbassarsi, Instagram è pieno zeppo di foto che preannunciano il ritorno sui banchi, e tu stai iniziando a pensare a cosa ti serve. Questo elenco non esaustivo, è perfetto per darti un’idea di cosa acquistare in vista dell’inizio della scuola.

Manca pochissimo alla riapertura delle scuole. Migliaia di studenti come te, in questo momento, si sta preparando psicologicamente e materialmente a fronteggiare un altro anno di studio. Nonostante il periodo sia molto particolare, è bene giocare d’anticipo. Ma cosa comprare per il ritorno a scuola al liceo e non? Continua a leggere.

Matite

Matita portamine

Matite colorate

Temperino

Gomma da cancellare

Penne

Evidenziatori

Quaderni

Carta per quaderni ad anelli

Righello

Astuccio

Carta per stampante

Forbici

Calcolatrice scientifica

Cucitrice

Post-it

Chiavetta USB

Articoli che vale la pena avere