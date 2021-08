Settembre riparte col botto. Amazon lancia infatti le Offerte di Settembre: una settimana di sconti folli fino al 40% sui prodotti Warehouse, che si sommano ai già eccellenti prezzi di questa categoria di prodotti. Significa portarsi a casa dispositivi elettronici, gadget e accessori con uno sconto reale che può arrivare anche oltre il 60-70% rispetto al prezzi di listino. Bisogna far presto, però, perché la promo scade il prossimo 7 settembre.

Amazon Warehouse: Cosa Sono?

Gli Amazon Warehouse sono prodotti con piccoli difetti o imballi aperti; spesso si tratta dei prodotti che i clienti rimandano indietro subito dopo l’apertura. In qualche caso hanno dei piccoli segni di usura (che comunque vengono indicati con grande precisione nella descrizione).

I vantaggi, rispetti al nuovo, sono molti:

Risparmio immediato rispetto al prezzo di listino. Ampia scelta praticamente su tutti le sezioni merceologiche di Amazon. Ogni oggetto viene testato rigorosamente , e le sue condizioni descritte meticolosamente per consentirti di scegliere con serenità. Protezione totale e garanzia Amazon , inclusa la restituzione a costo zero.



Sono disponibili prodotti per tutti i gusti e in ogni settore merceologico, inclusi Foto e Videcamere, audio e lettori di musica digitali, Telefonia Mobile, Libri ed Elettronica includendo ovviamente iPhone, iPad e Mac dai prezzi particolarmente allettanti.

Le occasioni migliori si hanno coi prodotti indicati come “Usato – Come nuovo” e “Usato – Ottime condizioni“; queste sono le casistiche possibili:

Usato – Come nuovo : l’articolo è in perfette condizioni, ma l’imballaggio può riportare qualche danno. Il prodotto funziona perfettamente ed è completo di tutti gli accessori.

: l’articolo è in perfette condizioni, ma l’imballaggio può riportare qualche danno. Il prodotto funziona perfettamente ed è completo di tutti gli accessori. Usato – Ottime condizioni : l’articolo è in ottime condizioni, dovute a un utilizzo limitato, e tutte le funzionalità sono integre. Può riportare difetti estetici superficiali e l’imballaggio potrebbe risultare danneggiato o essere stato sostituito. Alcuni accessori non essenziali potrebbero mancare; gli elementi mancanti sono elencati nella descrizione del prodotto.

: l’articolo è in ottime condizioni, dovute a un utilizzo limitato, e tutte le funzionalità sono integre. Può riportare difetti estetici superficiali e l’imballaggio potrebbe risultare danneggiato o essere stato sostituito. Alcuni accessori non essenziali potrebbero mancare; gli elementi mancanti sono elencati nella descrizione del prodotto. Usato – Buone condizioni : un articolo in buone condizioni mostra segni di utilizzo moderato, ma tutte le funzionalità sono integre. L’imballaggio potrebbe risultare danneggiato o essere stato sostituito. L’articolo può riportare difetti estetici superficiali, come piccoli graffi. Alcuni accessori non essenziali potrebbero mancare e potrebbe essere necessario acquistare separatamente gli accessori per poter iniziare a utilizzare il prodotto. Gli elementi mancanti sono elencati nella descrizione del prodotto.

: un articolo in buone condizioni mostra segni di utilizzo moderato, ma tutte le funzionalità sono integre. L’imballaggio potrebbe risultare danneggiato o essere stato sostituito. L’articolo può riportare difetti estetici superficiali, come piccoli graffi. Alcuni accessori non essenziali potrebbero mancare e potrebbe essere necessario acquistare separatamente gli accessori per poter iniziare a utilizzare il prodotto. Gli elementi mancanti sono elencati nella descrizione del prodotto. Usato – Condizioni accettabili: l’articolo può presentare chiari segni di usura, ma conserva le sue principali funzionalità. L’imballaggio potrebbe risultare danneggiato o essere stato sostituito. L’articolo può riportare difetti estetici superficiali o mostrare segni di un precedente utilizzo, quali graffi, ammaccature e segni di usura su angoli e bordi. Potrebbero mancare alcuni accessori importanti, componenti o pezzi di ricambio e potrebbe essere necessario acquistare separatamente gli accessori per poter iniziare a utilizzare il prodotto. Gli elementi mancanti sono elencati nella descrizione del prodotto.

Grazie alla promo di settembre, e solo per un periodo limitato, sugli Amazon Warehouse viene applicato a un ulteriore ribasso del 40%. Lo sconto viene applicato automaticamente nel riepilogo dell’ordine ma vale solo per prodotto spediti e venduti da Amazon. Dunque controllate bene il venditore, prima di passare al pagamento.

Tutte le Categorie

Fate clic qui per accedere alla sezione Amazon Warehouse Scontata -40%

Considerate che l’inventario cambia continuamente, e alcuni prodotti potrebbero terminare in un istante. Ciò perfettamente normale: poiché si tratta di specifici prodotti usati, di seconda mano o con confezione aperta, Amazon non può prevederne la disponibilità futura. L’unico modo di sapere se e quando qualcosa torna in vendita, è di controllare spesso e ordinare rapidamente.

Come Funziona il Reso?

Tutti gli acquisti effettuati tramite Amazon Warehouse sono coperti da garanzia legale per un anno e dalla solita Politica di reso Amazon; ciò significa che se non siete soddisfatti del prodotto per qualunque ragione, potete restituirlo senza costi né sbattimento. E se il prodotto si rivela difettoso dopo il periodo di reso, Amazon metterà a disposizione un servizio di riparazione. Qualora la riparazione non fosse possibile, sarà emesso un rimborso in accordo con le politiche di reso Amazon.

Fate clic qui per accedere a tutti i deal -40% Amazon Warehouse. Per ricevere informazioni sugli sconti delle offerte di Settembre, invece, fate clic qui.