Ragazzi che frequentate ancora la scuola superiore, siete alla ricerca dello zaino o degli zaini perfetti che vi accompagnino nel vostro prossimo anno scolastico? Con i tempi siamo giusti, anche se un po’ in anticipo, è bene iniziare a provvedere agli acquisti di tutte le cose di cui avrete bisogno. La scelta dello zaino deve essere ponderata bene, dovrà essere spazioso, comodo, di un colore e di un tessuto che non si sporchi facilmente perché, ripetiamo, l’anno è lungo e voi dovete essere ogni mattina pronti a prendere il vostro zaino, metterlo in spalla e andare verso nuove giornate di studio. Quindi vogliamo scoprire i 7 modelli di zaini per ragazzo e ragazza per la scuola superiore? Andiamo!

Zaini scuola superiore per ragazza e ragazzo: classifica dei 5 modelli imperdibili

La scuola non è ancora iniziata, ma è bene iniziare a pensare a quello che vi manca per iniziare al meglio il prossimo nuovo anno scolastico. Una cosa fondamentale, dopo i libri di testo ovviamente, è lo zaino che dovrà essere comodo, delle giuste dimensioni e di un tessuto e un colore che non si macchi facilmente. Pronti a scoprire la classifica dei 5 zaini per ragazzo e ragazza per la scuola superiore?

Zaino Puma Unisex: lo zaino è disponibile in diversi colori che sono: nero, blu, giallo, Borgogna, grigio, Lotus, rosa, rosso, verde; è un classico zaino sportivo con spalline regolabili ed imbottite, particolarmente confortevole da indossare. È realizzato in resistente e robusto materiale ed ha una pratica cerniera per lo scomparto principale. Le numerose tasche dei borsoni ti permettono di dividere tutto ordinatamente. Potete usarlo per andare a scuola, per andare a fare una passeggiata oppure per uscire la sera con gli amici. Al suo interno potete riporre tutte le vostre cose, dai libri e quaderni fino al vostro personal computer, tablet, macchina fotografica e chi più ne ha più ne metta. Potete, inoltre abbinarlo a qualsiasi stile, dal casual all’elegante, insomma è proprio lo zaino che fa per voi. Da non perdere!

Zaino Kasgo per uomo e donna: la borsa è disponibile in vari colori, è molto utile e maneggevole. È realizzato in poliestere 600D, resistente all’acqua e leggero. È allo stesso tempo sportiva ed elegante, comodo e pratico da usare sia di giorno che di sera. Questo zaino economico è dotato di una forma classica rattoppata con fondo pelle scamosciata rinforzato. Il pannello posteriore è completamente imbottito e aiuta a togliere il peso dalle spalle quando porti con te laptop, libri e oggetti personali. Lo zaino retrò Kasgo è progettato per studenti universitari, viaggi, escursioni, sport e uso quotidiano occasionale.

Amazon Basics, perfetto per tutti: All’interno, lo zaino/borsa di Amazon Basics offre una varietà di tasche per riporre gli oggetti più piccoli in modo ordinato e facile da trovare, ideale per qualsiasi cosa, dal telefono alle penne, ai badge identificativi e altri piccoli gadget. All’esterno dispone di una tasca frontale con cerniera per un rapido accesso agli articoli di uso frequente, oltre a comode tasche laterali in rete per riporre una borraccia e un ombrello. Inoltre, lo zaino professionale AmazonBasics include un passante per la valigia, per farlo scivolare facilmente sopra la maniglia e trasportarla a mani libere.

AUGUR Laptop Zaino, Impermeabile: possiede tre scomparti e numerose tasche interne e 2 tasche laterali,offre inoltre uno spazio separato per il vostro laptop da 15.6″ oppure per Phone, iPad, penna, chiavi, rivista, libri, vestiti, ombrello ed una bottiglia. La capienza è di 35 litri e il prezzo è di 27,99. Se non avete uno zaino per il prossimo anno, questo potrebbe fare al caso vostro; è spazioso, comodo, pratico e soprattutto molto capiente in modo che riesca a contenere tutto quello di cui avete bisogno nelle vostre uscite, che siano di dovere, come la scuola, o di piacere come una passeggiata al parco con i vostri amici o una gita in un museo ad ammirare l’arte.