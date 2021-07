Siamo in piena estate e tra una vacanza e una gita fuori porta, chi a settembre dovrà tornare a scuola deve già iniziare a pensare a tutto ciò che serve per il nuovo anno scolastico. Non soltanto zaini, astucci e cancelleria, ma anche i libri scolastici. Amazon è sempre il luogo più adatto per fare rifornimento in vista del primo giorno di scuola, complici anche gli sconti che vengono proposti di giorno in giorno su migliaia di prodotti, ma quest’anno Amazon è anche il luogo in cui è possibile acquistare i libri scolastici per scuole elementari, medie e superiori.

A partire da oggi e fino al prossimo 30 settembre, Amazon ha una sezione dedicata proprio all’essenziale per il ritorno a scuola. Un’unica pagina in cui navigare per trovare e acquistare tutto quello che vi può servire, dalla cancelleria agli zaini e gli astucci, con un occhio di riguardo anche alla possibilità della didattica a distanza che potrebbe tornare a seconda dell’andamento della pandemia. Le offerte sono all’ordine del giorno, ma l’aspetto più importante di questa iniziativa è la possibilità di acquistare i libri scolastici e farseli recapitare a casa senza spese di spedizioni.

Come acquistare i libri scolastici su Amazon

Acquistare i libri scolastici non è mai stato così facile. Grazie al sito AdozioniLibriScolastici, legato ad Amazon, è sufficiente inserire nel pannello di ricerca il codice ministeriale dell’istituto frequentato, e che si frequenterà a partire da settembre, per ricevere l’elenco dei libri di testo adottati, divisi anche per classe e sezione.

In alternativa, se non si conosce il codice ministeriale, è sufficiente selezionare la Regione, la Provincia, il Comune e selezionare l’istituto tra le proposte di Amazon, scegliendo tra scuola media, scuola superiore e scuola elementare. La ricerca vi restituirà le classi attive e, scegliendo quella di cui aveva bisogno, vi fornirà l’elenco di tutti i libri scolastici da acquistare.

Per ogni classe è possibile acquistare tutti o una parte dei libri scolastici adottati da quell’istituto, spesso con importanti sconti e altrettanto spesso spediti proprio da Amazon. Per ogni libro di testo sono disponibili tutte le informazioni necessarie e i tempi di consegna. Una volta scelti i libri di testo che si desidera acquistare, l’operazione di acquisto viene completata (come un qualsiasi altro acquisto su Amazon) e tutto può essere monitorato dal proprio account su Amazon.

Gli zaini in offerta su Amazon

Gli astucci in offerta su Amazon