Eduscopio 2024: ecco le migliori scuole d’Italia città per città

Un portale per orientare studenti e famiglie nella scelta post-terza media: tra novità e analisi, il panorama scolastico italiano si aggiorna.

La nuova edizione di Eduscopio.it è online. Il portale della Fondazione Agnelli stila una classifica delle scuole superiori che offrono la migliore preparazione per studiare all’università o inserirsi nel mondo del lavoro, sia in ambito statale che paritario. Tra i dati aggiornati al 2024, spiccano l’introduzione dell’indirizzo scientifico-sportivo e una ricerca più ampia che ora permette di settare l’intera provincia, superando il precedente limite di distanza dal capoluogo.

Nato nel 2014, il progetto Eduscopio analizza oltre un milione di diplomati italiani, coinvolgendo più di 8.150 indirizzi di studio, per supportare la delicata scelta scolastica che le famiglie devono compiere in terza media. Con oltre 2,8 milioni di visitatori unici dal lancio, il portale è diventato un vero e proprio riferimento per chi cerca informazioni affidabili e dettagliate sul panorama scolastico italiano.

I dati e il contesto post-pandemico

L’edizione 2024 si basa sui dati relativi ai diplomati degli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21. Particolare attenzione è stata rivolta all’anno 2020/21 che ha affrontato un percorso scolastico segnato dalla pandemia. Durante il lockdown, infatti, molti studenti hanno sperimentato la didattica a distanza e una maturità semplificata, che ha portato a un aumento del voto medio (da 77/100 nel 2019 a 83/100 nel 2021).

Purtroppo, i risultati universitari di questa generazione rivelano alcune difficoltà: quasi il 20% degli iscritti non ha sostenuto esami al primo anno, una percentuale superiore rispetto al periodo pre-pandemico; anche i crediti universitari acquisiti e le medie dei voti agli esami risultano in calo.

In controtendenza, i diplomati degli istituti tecnici e professionali che si sono orientati al mondo del lavoro mostrano segnali di ripresa: il tasso di occupazione a due anni dal diploma ha raggiunto il 35%, riportandosi ai livelli pre-Covid e superando di cinque punti percentuali i dati del 2020.

Quali sono le migliori scuole d’Italia

Tra i licei classici, il Salvatore Quasimodo di Magenta (Milano) si conferma al primo posto, mentre tra i licei scientifici rimangono l’Alessandro Volta e il Leonardo Da Vinci.

A Roma, il liceo classico Ennio Quirino Visconti mantiene il primato, mentre tra gli istituti tecnici economici spiccano il Leonardo Da Vinci e il Croce-Aleramo. Gli istituti tecnologici migliori della capitale si trovano in provincia: il Stanislao Cannizzaro a Colleferro e il Sandro Pertini a Genzano di Roma; in provincia c’è anche il liceo Vito Volterra di Ciampino, secondo tra i licei scientifici romani dietro all’Augusto Righi.

Napoli vede la riconferma del Convitto Vittorio Emanuele II come miglior liceo classico. Tra gli istituti tecnici economici, nove su dieci delle migliori scuole sono paritarie e prevalentemente situate in provincia. Sono istituti paritari anche i tre migliori tecnici tecnologici: Santa Maria, Eugenio Montale e Copernico.

Un punto di riferimento per studenti e famiglie

Eduscopio rappresenta ormai una certezza per valutare la qualità delle scuole italiane e aiutare studenti e studentesse a fare scelte più oculate e consapevoli sul loro futuro percorso scolastico. La pubblicazione dell’edizione 2024 anticipa di pochi giorni la circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2025/26, fornendo strumenti utili e concreti per affrontare una decisione fondamentale per le famiglie.