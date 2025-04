Femminicidi: il ruolo di scuola, famiglia e governo

I recenti femminicidi in Italia hanno riacceso il dibattito sulla responsabilità collettiva nella lotta a questa piaga sociale. Come sottolineato dalla ministra Anna Maria Bernini, «tutti dobbiamo sentirci responsabili», con particolare attenzione al ruolo fondamentale di scuola e famiglia. Il fenomeno richiede un approccio preventivo che coinvolge l’intera società, partendo dall’educazione e proseguendo con interventi mirati.

Il Governo ha implementato misure concrete, dagli sportelli antiviolenza a leggi più severe, ma la prevenzione deve iniziare molto prima che la violenza si manifesti.

Responsabilità di scuola e famiglia

“Tutti dobbiamo sentirci responsabili“, ha affermato la ministra Bernini, sottolineando come la prevenzione dei femminicidi debba partire dalle famiglie e dalla scuola. L’educazione al rispetto, la formazione dei valori e la sensibilizzazione precoce rappresentano strumenti fondamentali per combattere alla radice il fenomeno della violenza contro le donne.

Misure governative e sportelli antiviolenza

Il Governo ha intrapreso azioni concrete contro la violenza di genere, investendo fondi dal 2022 dedicati a sportelli antiviolenza e al supporto per il disagio psicologico, aspetti spesso interconnessi. Come evidenziato da Bernini, l’8 marzo scorso è stata annunciata una nuova legge sul femminicidio, accompagnata dalla promessa di ulteriori stanziamenti per rafforzare le strutture di assistenza.

L’obiettivo è garantire che chiunque percepisca disagio o subisca violenze possa trovare luoghi sicuri dove ricevere supporto professionale. La ministra ha sottolineato l’importanza di queste risorse per assistere sia le ragazze sia i ragazzi che necessitano di aiuto.

Investimenti nella ricerca e ritorno dei cervelli

Il Governo Meloni sta adottando una strategia significativa per il settore della ricerca. Come riportato dalla ministra Bernini, sono stati stanziati ben 11 miliardi di euro fino al 2026 per infrastrutture e progetti innovativi, incluse tecnologie quantistiche e biotecnologie.

Questo impegno economico sta già producendo risultati tangibili, con un crescente flusso di ricercatori italiani che rientrano dagli Stati Uniti, dove i fondi per la ricerca hanno subito tagli consistenti. La ministra ha inoltre sottolineato lo sblocco del contratto di ricerca, precedentemente inattivo per mancanza di finanziamenti, creando così un ambiente favorevole che attrae non solo talenti italiani ma anche scienziati internazionali che scelgono il nostro paese come sede per i loro studi.

Considerazioni economiche e dazi

Trattando il tema dei dazi, la ministra Bernini ha offerto un’analisi da aziendalista, sostenendo che chi impone dazi riceve generalmente un effetto boomerang: un apparente guadagno immediato che si trasforma in un investimento negativo sul futuro, con potenziali ricadute economiche a lungo termine.