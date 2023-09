Esame di maturità da rifare: il caso del liceo Galileo Galilei di Spadafora

L’esame di maturità, per molti studenti, corrisponde ad una “ardua” esperienza di vita, che trova una conclusione verso la metà di luglio. Per una classe di undici allievi del liceo Galileo Galilei di Spadafora in provincia di Messina, purtroppo la sessione non si è ancora conclusa.

Come è potuto accadere? Successivamente a una indagine condotta dall’Ufficio Scolastico Regionale, per questi studenti è stato deciso di riproporre il colloquio orale di maturità il giorno 20 settembre.

Probabilmente, la decisione da parte degli ispettori è stata determinata in seguito a un ricorso dai genitori di una studentessa, i quali hanno denunciato che la figlia sia stata pesantemente penalizzata durante le prove. La ragazza avrebbe concluso la sua maturità con un punteggio di 70/100, una valutazione ritenuta estremamente negativa rispetto al suo rendimento scolastico in tre anni. Secondo i coniugi e i rispettivi tecnici dell’Ufficio Scolastico, si sono verificate durante le prove scritte e orali delle “irregolarità” nei criteri di valutazione durante la maturità tra giugno e luglio.

Quindi, dopo una attenta analisi e un confronto, è stato confermato dall’Ufficio Scolastico la ripetizione della prova orale per tutti gli studenti della classe verso la fine di settembre.

Naturalmente, questa decisione ha messo in crisi i corrispettivi compagni di scuola della ragazza, obbligati a sostenere per la seconda volta l’esame di maturità. I genitori degli allievi dell’indirizzo linguistico hanno a loro volta fatto ricorso al TAR, per controbattere questa scelta di far ripetere l’esame di Stato ai propri figli. La richiesta, però, non riuscirà ad essere presa in considerazione nei tempi necessari per ulteriori accertamenti. Perciò, i ragazzi dovranno comunque affrontare le prove, secondo le procedure attuali, con una commissione differente rispetto a quella presente durante la sessione estiva.

Perché rifare un esame di maturità?

La scelta di riproporre l’esame di maturità in un’altra sessione può capitare solo in alcuni contesti eccezionali, ad esempio se si dovessero verificare delle incongruenze durante le procedure dei test, sia scritti, sia orali. Alcuni episodi simili, sebbene siano decisamente rari, possono comunque capitare.

Per quanto riguarda il caso del liceo Galileo Galilei di Spadafora, la situazione sembra alquanto insolita, ma un’attenta commissione dell’Ufficio Scolastico della regione Sicilia ha adeguatamente analizzato la richiesta di ricorso, assumendo infine una unanime decisione. Probabilmente, la ragazza ha chiesto approfondimenti in merito a una valutazione secondo lei “negativa” rispetto alle sue attese, consapevole del personale percorso scolastico, non valorizzato in modo corretto durante l’assegnazione degli esiti finali.

Il TAR e specifici enti come l’Ufficio Scolastico delle regioni, dovrebbero sempre garantire la tutela e le giuste procedure per affrontare gli esami di maturità nel modo corretto, sia da parte dei docenti, sia da parte degli allievi. Talvolta ciò non avviene, per questo occorre sempre porre attenzione e esortare alla professionalità, proprio per evitare di mettere in difficoltà soprattutto gli studenti che spesso si ritrovano in situazioni complesse da affrontare.