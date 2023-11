Esami di Maturità 2024: aperte le domande per i candidati privatisti

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha aperto la finestra utile a inoltrare le domande di partecipazione agli esami di Maturità del 2024 per i candidati privatisti. La procedura è disponibile online e può essere completata dal 2 al 30 novembre 2023. I candidati che desiderano partecipare all’Esame di Stato devono seguire alcune istruzioni specifiche per presentare la loro domanda in modo corretto: vediamole insieme.

Procedura di domanda per i candidati privatisti

Per presentare la domanda, i candidati devono seguire alcuni passaggi fondamentali.

Accedere al sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito nella sezione “Domande Candidati Esterni per l’Esame di Stato 2024”; cliccare sul pulsante “Accedi al servizio” presente in alto a destra. È possibile accedere al servizio con le credenziali SPID, CIE o eIDAS; al primo accesso, verrà chiesto di confermare o integrare i dati anagrafici, l’indirizzo e-mail e i recapiti telefonici. Per procedere è necessario leggere l’informativa e accettare le condizioni generali del servizio. Compilare la domanda di partecipazione all’esame, seguendo le istruzioni e allegando i documenti richiesti.

I documenti da allegare alla domanda sono:

la dichiarazione sostitutiva per i requisiti di ammissione (documento reperibile sul sito dell’ufficio territoriale di competenza della scuola scelta);

un documento di identità valido (carta di identità, passaporto o patente);

il titolo di studio;

eventuale ricevuta di pagamento relativa alla tassa d’esame;

la dichiarazione per la scelta di sostenere l’esame in una scuola localizzata in un comune diverso da quello di residenza (documento da allegare solo nel caso specifico);

la dichiarazione sostitutiva per domanda tardiva (documento da allegare solo nel caso specifico).

Ogni candidato può compilare una sola domanda, indicando una scuola preferita e altre due scuole opzionali. La richiesta deve essere sempre convalidata dall’Ufficio Scolastico Regionale o dall’ambito territoriale di competenza.

Il termine ordinario per presentare la domanda è il 30 novembre 2023. Tuttavia, se per gravi motivi, da documentare nell’apposita dichiarazione sostitutiva, non è possibile presentare la richiesta entro questa data, c’è una proroga fino al 31 gennaio 2024. Chi interrompe la frequenza scolastica dopo il 31 gennaio, ma prima del 15 marzo, può presentare la domanda di ammissione come candidato esterno entro il 21 marzo 2024.

Tassa d’esame

Per partecipare all’esame di Maturità 2024, è necessario pagare una tassa di 12,09 euro. Il pagamento può essere effettuato attraverso il sistema PagoPA, disponibile come parte della procedura di presentazione della domanda. Chi effettua il pagamento al di fuori di questo sistema, dovrà allegare una ricevuta al momento della presentazione della domanda.

Chi può partecipare agli Esami di Stato come candidato esterno?

I candidati esterni sono coloro che non sono regolarmente iscritti in una scuola. Per partecipare, è necessario soddisfare uno dei seguenti requisiti:

compiere 19 anni nel 2024 e dimostrare di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;

possedere un diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto in cui sostenere l’esame, indipendentemente dall’età;

avere conseguito il titolo previsto al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o avere il diploma professionale di tecnico;

aver cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

Per gli studenti delle classi antecedenti l’ultimo anno che soddisfano i requisiti dei primi due punti è necessario aver cessato la frequenza prima del 15 marzo.