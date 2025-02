Fake news e sicurezza digitale: preoccupazioni e ruolo dei genitori

Il Safer Internet Day 2025 si apre con un importante richiamo all’azione per la sicurezza digitale dei giovani. Ernesto Caffo, Presidente di Telefono Azzurro, lancia un appello significativo per la costruzione di un ambiente digitale più protetto per bambini e adolescenti.

La sua richiesta evidenzia la necessità di un impegno globale che comprenda il potenziamento delle infrastrutture digitali, una governance più rigorosa delle piattaforme online e una più stretta cooperazione internazionale.

Particolare enfasi viene posta sulla definizione di confini normativi chiari che possano tutelare efficacemente le nuove generazioni nel contesto digitale, richiedendo alle piattaforme di anteporre il benessere dei giovani agli interessi commerciali.

I rischi del web e l’impatto delle fake news

L’indagine condotta da Telefono Azzurro e BVA-Doxa presso l’Università Cattolica di Milano rivela uno scenario preoccupante sul rapporto tra giovani e mondo digitale. Le fake news emergono come la principale fonte di preoccupazione, con il 40% dei ragazzi che esprime forte inquietudine per la disinformazione online.

I principali timori emersi dall’indagine: Privacy e protezione dei dati personali (34%)

Cyberbullismo (32%)

Rischio di adescamento (31%)

L’uso intensivo di smartphone e social network, pur rappresentando una risorsa, nasconde significative insidie per il benessere psicologico dei giovani. Il 63% degli intervistati confessa di aver sperimentato emozioni negative durante la navigazione sui social media, tra cui sentimenti di inadeguatezza, invidia e percezione di diversità rispetto agli altri.

Questi dati evidenziano come la dimensione digitale possa influenzare profondamente lo stato emotivo degli adolescenti, generando forme di dipendenza e compromettendo l’autostima.

Il ruolo dei genitori nel mondo digitale: una guida essenziale

I genitori rappresentano il primo punto di riferimento per i giovani nel contesto digitale, come confermato dai dati dell’indagine. Il 76% dei ragazzi dichiara che, in caso di violenza sessuale online, si rivolgerebbe immediatamente ai propri genitori.

Questa tendenza si conferma anche per altre problematiche come il cyberbullismo e l’esposizione a contenuti dannosi.

La fiducia riposta nella figura genitoriale evidenzia l’importanza di una solida preparazione digitale delle famiglie, che devono essere in grado di offrire supporto competente e consapevole. È fondamentale che i genitori sviluppino competenze specifiche per comprendere e affrontare le sfide del mondo online, creando un dialogo aperto e costruttivo con i propri figli sulle minacce digitali.

Foto copertina via Freepik